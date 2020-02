Lo ngại Covid-19, nhiều tài xế chấp nhận doanh thu thấp, không nhận giao hàng

Kể từ khi bùng phát dịch tại Trung Quốc vào đầu tháng 1/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (tên gọi mới Covid-19) gây ra có diễn biến phức tạp, số lượng người lây nhiễm tăng theo từng ngày. Tại Việt Nam hiện có 16 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 7 trường hợp đã được xuất viện. Tuy nhiên, người dân vẫn tỏ ra lo lắng trước dịch bệnh này, nhiều trường học các tỉnh, thành phố đã cho học sinh nghỉ nhiều tuần liên tiếp để bảo đảm Sức Khỏe

Chấp nhận doanh thu thấp, xóa app để không phải nhận đơn

Lo ngại Covid-19, nhiều tài xế xe ôm công nghệ từ chối nhận đơn, đón khách

Sự bùng nổ của cách mạng 4.0 đã làm thay đổi mạnh mẽ ngành vận tải thế giới, là cơ hội để nghề tài xế công nghệ phát triển. Tuy nhiên, do lo ngại Covid-19, trong thời gian gần đây nhiều tài xế chấp nhận doanh thu thấp, không nhận giao hàng, đón khách... Theo Trí thức trẻ, một tài xế GrabFood sống tại Hà Nội tên Đ. tâm sự:"Lo sợ virus corona nên tôi đã tắt app giao hàng hơn 1 tuần nay để ở nhà tập trung bán đồ gia dụng cho gia đình. Chấp nhận mất nguồn thu nhập từ công việc giao đồ ăn nhưng để hạn chế nhiễm cúm có hại cho sức khỏe thì nghỉ cũng đáng". Được biết không phải chỉ anh Đ. chấp nhận ở nhà, mà nhiều đồng nghiệp khác trong ngành cũng chấp nhận tạm nghỉ do lo ngại virus lây lan.

Những lo ngại của các tài xế này không phải chuyện thừa. Công việc của các tài xế xe ôm công nghệ phải tiếp xúc với nhiều người, di chuyển qua nhiều nơi khiến nguy cơ lây nhiễm virus corona tăng cao. Với những tài xế vẫn chấp nhận đi làm, thì họ chỉ tập trung mở app nhận đơn, đón khách vào các giờ cao điểm. Công việc vẫn thế, nhưng hiện giờ ngoài chiếc điện thoại và phương tiện đi lại, đồ nghề của mỗi tài xế lại thêm cả găng tay, khẩu trang y tế và nước rửa tay. Bạn L. (sinh viên trường ĐH Thủy Lợi) cho biết do ít người đi làm, nên dù chỉ nhận đơn trong 2 tiếng buổi trưa và 3 tiếng buổi tối, doanh thu tính ra vẫn ngang ngửa những ngày thường trước khi có dịch. Bạn L. chia sẻ: "Chi phí mất thêm và rủi ro là có thật, nhưng nếu ở nhà tôi cũng chẳng có thêm thu nhập gì. Người ta sợ mà mình dám làm thì mới dễ kiếm tiền, chỉ cần thận trọng và giảm bớt giao tiếp trực tiếp không cần thiết với cả người bán lẫn người mua".

Tài xế tự trang bị đủ cách phòng chống dịch bệnh

Trao đổi với PV báo Giáo dục thời đại, anh H. - tài xế taxi cho biết những ngày này, lái xe như anh thường trao đổi về cách phòng chống dịch bệnh, khử trùng xe,... Do đặc thù công việc, trên xe anh cũng chuẩn bị nước rửa tay khô, khẩu trang y tế, phòng trường hợp khách chưa có thì mời sử dụng miễn phí. Anh H. tâm sự:"Nhiều khi thấy khách hàng gọi xe tới các bệnh viện giữa lúc cả xã hội đang hoang mang về dịch bệnh, tự nhiên mình cứ giật mình thon thót. Khách lên xe mà có biểu hiện như ho, hắt hơi, sổ mũi… thì cũng ái ngại....". Anh H. nói nếu gặp khách có biểu hiện bệnh như vậy sẽ từ chối vận chuyển, do sợ nguy hiểm đến sức khỏe gia đình mình và bạn bè...

Dù nhiều lái xe đã chủ động chuẩn bị các phương pháp phòng chống dịch bệnh, nhưng do diễn biến dịch phức tạp, người dân đa phần hạn chế ra đường. Người dân thường không ra ngoài hoặc tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân, khiến nhiều tài xế rơi vào tình trạng 'ế khách'.

Nhiều chủ cửa hàng "méo mặt" vì không tìm được tài xế

Nhiều cửa hàng 'méo mặt' vì đơn đặt hàng tăng mà không có người giao hàng

Kể từ khi có dịch Covid-19, nhiều cửa hàng cho biết doanh thu giảm chỉ còn 60-70%. Mặc dù lượng đơn đặt hàng online tăng, nhưng thiếu hụt người giao hàng nên doanh thu vẫn giảm đáng kể. Một chủ cửa hàng cho biết phải chấp nhận từ chối nhiều đơn, bị đánh giá kém hoặc thuê ship ngoài với mức phí cao. Thậm chí, có cửa hàng phải thuê thêm nhân viên chuyên chốt đơn và giao hàng cho khách với mức lương 4-4,5 triệu đồng/ tháng. Chị H. - chủ một cửa hàng phở tại Hà Nội cho hay:"Thời gian gần đây rất khó để gọi được người giao hàng vì app thường báo tài xế đang bận hoặc không hiển thị tài xế. Chúng tôi đã phải từ chối rất nhiều đơn, chấp nhận bị đánh giá thấp, hoặc thuê ship ngoài với chi phí cao hơn 50-70% so với giao qua ứng dụng"

Trước tình hình này, nhiều công ty đã có động thái hỗ trợ, giúp đỡ đội ngũ tài xế của mình. Theo Grab, các tài xế sẽ nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng nếu kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Hằng ngày, ứng dụng cũng phát khẩu trang miễn phí cho các tài xế ở các trung tâm đón tiếp. Tập đoàn Mai Linh cũng đã mạnh tay chi hơn 7 tỷ đồng mua sắm khẩu trang y tế, găng tay y tế,... cho người lao động nhằm ứng phó với dịch. Ứng dụng gọi xe Be cũng tặng miễn phí khẩu trang, nước rửa tay, vitamin tổng hợp để các tài xế BeBike và BeCar tăng sức đề kháng, bảo đảm an toàn.... Những động thái này khiến nhiều người hi vọng sẽ giúp người lao động cảm thấy an toàn hơn, vững tâm đi làm trở lại trước tình hình dịch virus corona như hiện nay.

Chi Nguyễn (t/h)