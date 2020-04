Lo ngại dịch bệnh lây lan, huyện Mê Linh xem xét cách ly thêm thôn Liễu Trì

Sáng 13/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện, xã phường để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống, khoanh vùng dập dịch.



Mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phân tích nhân dân các thôn tại xã Mê Linh đều trồng khoảng 100 hecta hoa cung cấp trong địa bàn thành phố.

Trong đó, hoa cúc chủ yếu cung cấp cho các nhà tang lễ, làm vòng hoa để phục vụ cho các đám tang. Nhóm này sẽ trực tiếp tiếp xúc với nhiều người. Bên cạnh đó là những người mua bán hoa (chủ yếu là bán lẻ) ở các chợ sẽ có nguy cơ lây nhiễm COVID -19.

Công tác khử trùng tại thôn Hạ Lôi

Do đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu cần phân tích rõ từ việc cung cấp, nhu cầu của từng loại hoa đặc thù của vùng này để khoanh vùng cụ thể. Mặt khác, UBND TP đã đề nghị các quận và các huyện, đặc biệt là các huyện có chợ hoa Mê Linh; Đông Anh, quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và quận có nhà tang lễ như: Hai Bà Trưng; Hoàn Kiếm, Cầu Giấy cần rà soát, theo dõi kỹ những người thuộc nhóm nguy cơ trên.



Trước đó, thực hiện Chủ tịch UBND TP, huyện Mê Linh đã chỉ đạo rà soát chợ hoa Mê Linh và xác định những người dân liên quan thuộc địa bàn các xã Văn Khê, Đại Thịnh, Mê Linh. Huyện đã thống kê được hơn 700 người từng đi, đến chợ hoa, huyện đã yêu cầu cách ly tại nhà, không được ra khỏi nhà.



Là người tham gia chống dịch tại thôn Hạ Lôi, PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Y tế phân công hỗ trợ Hà Nội đánh giá, việc cách ly y tế trong thôn Hạ Lôi, Mê Linh được thực hiện rất tốt. “Bà con trong thôn Hạ Lôi cũng không thiếu thốn gì trong những ngày cách ly. Nhà ai trong thôn cũng đảm bảo “cửa đóng, then cài”, đảm bảo cách ly tại nhà”, ông Dương.

Về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ thôn Hạ Lôi sang các thôn lân cận, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, hiện còn một số ca nghi ngờ, có biểu sốt và dịch bệnh có nguy cơ lây lan sang thôn khác của xã Mê Linh.

Người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm tối 9/4.

Điển hình như trường hợp bệnh nhân 259 có đi sang thôn thôn Liễu Trì (cùng xã Mê Linh) để giao hoa, có tiếp xúc nhiều người. Huyện đề xuất mở rộng xét nghiệm các hộ dân thôn Liễu Trì đồng thời chuẩn bị phương án có thể cách ly thêm toàn bộ thôn Liễu Trì, xã Mê Linh nếu có trường hợp trong thôn dương tính…

Đáng nói xã Liễu Trì cũng là khu vực có chợ hoa Mê Linh, nơi bệnh nhân 243 từng thương xuyên giao hàng và tiếp xúc với nhiều người. Nhiều bệnh nhân khác tại thôn Hạ Lôi cũng từng nhiều lần qua lại chợ hoa này.



Chủ tịch UBND xã Mê Linh (huyện Mê Linh) Tạ Quang Thái cho biết thêm, trên địa bàn thôn Hạ Lôi có 10 trường hợp dương tính COVID-19. Hiện xã chuyển cách ly tập trung 396 trường hợp trường hợp tiếp xúc F1, hơn 1.000 trường hợp tiếp xúc F2 cách ly tại nhà.



Theo Sở Y tế Hà Nội, trong hai ngày 13 và 14/4, CDC Hà Nội sẽ hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Hạ Lôi. Hiện đã có khoảng 7.000 mẫu xét nghiệm hoàn thành, còn 3.000 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.





Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4