Dịch COVID-19 nguy cơ lan rộng, Italia và Israel ban hành nhiều lệnh cấm

Israel "cấm" du khách nước ngoài nhập cảnh

Trước diễn biến khôn lường của dịch COVID-19, hôm qua, 22/2, Bộ Y tế Israel đã mở rộng các biện pháp hạn chế đi lại với công dân nước ngoài và cấm nhập cảnh đối với những người đã đi tới Hàn Quốc và Nhật Bản trong 14 ngày trước đó.

Các hành khách nước ngoài có mặt trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Israel bị từ chối nhập cảnh ( Ảnh: ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY)

Cùng thời điểm trên, hơn 200 công dân nước ngoài có mặt trên chuyến bay từ Hàn Quốc, hạ cánh ở sân bay Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv bị cấm rời khỏi máy bay. Trong số đó, chỉ có 12 công dân Israel trên chuyến bay được phép nhập cảnh và lập tức được đưa về nhà cách ly. Sau đó, chiếc máy bay được bơm nhiên liệu và đưa hành khách trở về nơi xuất phát tại Hàn Quốc.





Italy (Ý) đẩy mạnh các biện pháp chống dịch

Tương tự, vào tối 22/2 (theo giờ địa phương) sau khi kết thúc phiên họp khẩn cấp, Hội đồng Bộ trưởng Italya (Ý) cũng đã thông qua sắc lệnh "mạnh tay" nhằm ngăn chặn sự lây lan gia tăng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Động thái được đưa ra sau khi dịch bệnh bùng phát tại vùng Lombardia và Veneto, miền Bắc nước này.

Theo đó, sắc lệnh của chính phủ quy định: Cấm người dân ra khỏi khu vực bùng phát dịch bệnh, hoạt động dưới sự giám sát của của cảnh sát. Trường hợp cần thiết sẽ huy động lực lượng quân đội và sẽ áp dụng các biện pháp hình sự đối với trường hợp vi phạm; Dừng các hoạt động giáo dục (di chuyển của học sinh) tại Italy và ra nước ngoài, đình chỉ tất cả các hoạt động công cộng tại Lombardia và Veneto; Tiến hành cách ly bằng các biện pháp giám sát tích cực với tất cả những người đã tiếp xúc với các trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus.

Người dân Italy đeo khẩu trang khi ra đường

Đồng thời, sắc lệnh cũng nêu rõ đóng cửa các trường học, cửa hàng và bảo tàng, ngừng làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước không ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu, tạm dừng các cuộc thi và hạn chế di chuyển.

Nói về việc làm trên, Thủ tướng Giuseppe Conte khẳng định, đây là biện pháp nhằm bảo vệ Sức Khỏe của người dân Italy và các biện pháp áp dụng với 10 thị trấn thuộc khu vực điểm nóng dịch bệnh.





Theo đó, trường hợp nào không tuân thủ sẽ bị xử lý theo điều 650 Bộ luật hình sự, chịu mức phạt theo quy định và giam giữ tới 3 tháng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Conte cũng xác nhận không đình chỉ Schengen theo đề xuất trước đó của lãnh đạo đảng Liên đoàn (Lega) về các biện pháp ứng phó dịch bệnh.

Trong diễn biến mới nhất vào sáng sớm hôm 23/2 theo giờ Hà Nội, đất nước Italia thông báo số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 79 người và 2 ca tử vong. Được biết, thành phố Turin (vùng Piemonte) xác nhận ca nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên và 15 trường hợp khác đang được xét nghiệm. Ngoài ra Piemonte cũng trở thành vùng thứ 3 tại Italy xác nhận có bệnh nhân nhiễm nCoV và một trường hợp khác tại vùng Umbria cũng đang được cách ly theo dõi và tiến hành xét nghiệm sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân tại vùng Veneto và có các triệu chứng về hô hấp.

