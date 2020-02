Lo ngại virus corona, nhiều phim truyền hình cấm diễn cảnh hôn nhau

Những cảnh hôn nhau vốn là "gia vị" không thể thiếu trong các bộ phim tình cảm. Tuy nhiên, do lo ngại về nguy cơ lây lan virus corona, nhiều phim truyền hình tại các nước châu Á đã cấm xuất hiện các khung cảnh này.

Trước bối cảnh bệnh viêm phổi cấp do virus corona lan rộng ra toàn cầu, nhiều quyết định mới đã được đưa ra để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Gần đây nhất, tại Đài Loan (Trung Quốc), các bộ phim truyền hình đã bị cấm có phân cảnh "tương tác thân mật" kéo dài giữa các diễn viên. Được biết, đây là động thái thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung, khi virus corona được xác định lây lan từ người sang người thông qua đường hô hấp.

Một trong những bộ phim làm theo quy định mới này là bộ phim dài tập Golden City. Trong phim , phân cảnh "khóa môi" của nữ diễn viên Mia Chiu và bạn diễn Jun Fu chỉ diễn ra chớp nhoáng trong vòng 1 giây. Ban đầu, theo kịch bản, rõ ràng các diễn viên sẽ "khóa môi" lâu hơn bởi đây là phân cảnh đánh dấu bước tiến trong tình yêu của cặp đôi.

Trả lời PV, nữ diễn viên Mia Chiu cho biết cô ủng hộ quy định mới này khi dịch bệnh do virus corona gây ra đe dọa đến tính mạng nhiều người. Bản thân cô cũng lo ngại khi phải tiếp xúc với người khác, và cô cho rằng "một nụ hôn nhẹ sẽ phù hợp hơn".

Những cảnh hôn thân mật giữa các nhân vật có thể sẽ vắng bóng trong các bộ phim sắp tới

Một số bộ phim đang thu hút khán giả cho biết họ cũng sẽ tránh quay những cảnh quá thân mật, hạn chế quay phim ở những nơi công cộng và chuẩn bị kĩ sản phẩm khử trùng, khẩu trang trong quá trình quay phim.

Mới đây, nhiều khán giả đã tỏ ý phản đối, chỉ trích khi bộ phim thần tượng Sanlih có phân cảnh nam diễn viên Wes Lo tiếp xúc quá gần với nữ diễn viên Aviis Zhong. Đáng chú ý, trước đó diễn viên Lo đã bị cảm cúm , sau phân cảnh này diễn viên Zhong đã bị sốt.

Những cảnh hôn nhau "nóng bỏng " trong phim truyền hình tình cảm có lẽ sẽ phải tạm dừng do lo ngại virus corona

Còn tại Singapore, nhiều bộ phim vẫn được thực hiện như bình thường. Tuy nhiên đoàn làm phim sẽ phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa theo những gì Bộ Y tế nước này quy định. Nếu diễn viên cảm thấy không khỏe, các cảnh hôn nhau , ôm nhau sẽ bị cắt bỏ. Tại Trung Quốc, do sự bùng phát dữ dội của virus corona, toàn bộ các bộ phim đang trong quá trình quay đều phải tạm dừng vô thời hạn, ít nhất là cho đến khi công bố hết dịch.

Chi Nguyễn (t/h)