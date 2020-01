Lộ tin nhắn thác loạn khi vợ mang thai, tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Jang Dong Gun nói gì?

Đáng chú ý, những đoạn tin nhắn trao đổi đều có nội dung nhạy cảm. Dù 2 người đều đã kết hôn, thế nhưng 2 người vẫn bí mật cùng nhau “săn gái”, Joo Jin Mo bị nghi giới thiệu gái trẻ cho Jang Dong Gun. Có thể trước đó, Joo Jin Mo đã không thỏa hiệp và trả tiền cho hacker, thế nên sáng 10/1, những tin nhắn với nội dung 18+ như đi chơi golf, tiệc rượu và tìm gái đẹp đã bị phát tán rầm rộ.



Joo Jin Mo và Jang Dong Gun.

Scandal này khiến nhiều người sốc nặng, đặc biệt đối với chị em phụ nữ vì từ trước đến nay, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo luôn được xem là hình mẫu “ông chồng quốc dân” của Hàn Quốc . Do dó, hình tượng đẹp đẽ bao năm bỗng dung sụp đổ vì loạt tin nhắn chấn động. Chưa dừng lại ở đó, mới đây lại tiếp tục rò rỉ thêm những đoạn tin nhắn tiếp theo trong cuộc trò chuyện của 2 nam tài tử.

Đoạn tin nhắn bị rò rỉ.

Nhiều người cho rằng vị tài tử họ Jang đã lén ăn vụng trong khi bà xã đang bầu bí.

Trang QQ thông tin, thời điểm tin nhắn xảy ra là năm 2013, khi đó Joo Jin Moo vẫn độc thân trong khi Jang Dong Gun đã kết hôn, vợ đang mang thai cô con gái thứ 2. Do đó, nhiều người cho rằng vị tài tử họ Jang đã lén ăn vụng trong khi bà xã đang bầu bí và cảm thấy nghi ngờ về nhân cách của nam diễn viên nổi tiếng.

Sau đó, Jang Dong Gun đã lên tiếng phủ nhận trong khi bà xã tài tử vẫn giữ thái độ im lặng.



