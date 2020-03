Lộ trình di chuyển của nữ tiếp viên hàng không trước khi có kết quả dương tính với COVID-19

Chiều ngày 13/3, Bộ Y tế nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về 2 ca mắc COVID-19 mới. Theo đó đã ghi nhận thêm bệnh nhân ca số 46 và 47 dương tính với virus corona chủng mới.



Trong đó, bệnh nhân số 46 là nữ, 30 tuổi, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân. Cô là tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Chuyến bay đi từ London về Việt Nam vào ngày 9/3/2020. Địa chỉ khi phát bệnh được xác định là tại Đoàn tiếp viên số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên.





Theo thông tin trên Zing .vn, ngày 6/3, bệnh nhân đi làm trên chuyến bay số hiệu VN51 TP.HCM đi London, Sân bay Heathrow. Sang ngày 7/3 bệnh nhân đi chơi tại một số khu vực trong thành phố London cùng một người bạn, lúc này tình trạng Sức Khỏe vẫn bình thường. Trong thời gian đi chơi tại Anh, bệnh nhân không đeo khẩu trang.



Tiếp đến ngày 8/3, bệnh nhân bay từ London về Hà Nội, đáp sân bay Nội Bài khoảng 5h30 ngày 9/3. Sau đó, bệnh nhân về khu vực ở của đoàn tiếp viên tại số 200 Nguyễn Sơn (quận Long Biên) bằng xe của đoàn tiếp viên cùng một số người trong tổ.





Cho đến sáng 9/3, bệnh nhân ở đoàn tiếp viên tiếp xúc với một số người. Ngày 10/3, cô đi ăn cơm tại quán cơm ở đường Nguyễn Văn Cừ, ngã tư giao với đường Nguyễn Sơn. Lúc này, bệnh nhân đi một mình nhưng có ngồi gần một người đàn ông không rõ tên, không nhớ mặt.

Cũng trong ngày hôm đó, bệnh nhân ý thức được bản thân có thể lây nhiễm cho mẹ và con gái nên đã thuê khách sạn tại số 148 Cổ Linh, Bồ Đề, Long Biên, có tiếp xúc với một lễ tân là nam giới.



Cho đến sáng ngày 11/3, bệnh nhân gọi một chiếc taxi, đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế hàng không ở Nguyễn Sơn, gặp một bác sĩ (có đeo khẩu trang). Sau khi khám bệnh xong, bệnh nhân gọi xe Grab đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 nhập viện.



Đến đêm ngày 12/3, quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị của thành phố kiểm soát các trường hợp liên quan và đã xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần.



Tại quận Long Biên, có 5 người, gồm một lái xe của đoàn tiếp viên. 4 trường hợp là tiếp viên ở phường Giao Thụy và phường Bồ Đề. Có 13 trường hợp ở các quận, huyên khác và một người đang ở TP.HCM. Quận đã thông tin đến các địa phương.

Đối với 4 lái xe Grab và taxi bệnh nhân D. di chuyển cùng, quận đã xác định được danh tính và số điện thoại, đang tiếp tục xác minh địa chỉ của các lái xe này.



Theo chủ tịch quận Thanh Xuân cho biết bệnh nhân D. có chồng, mẹ và một con. Quận sau khi nhận được tin tức đã cách ly những người này. Đến sáng ngày 13/3, chồng nữ tiếp viên đến cách ly tại Bệnh viện Hà Đông. Còn mẹ và con của nữ tiếp viên được cách ly tại nhà, được giám sát chặt chẽ. Theo lãnh đạo quận Thanh Xuân, hiện những người này sức khỏe tốt, chưa có biểu hiện bệnh.



Hiện, công an thành phố đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng rà soát các trường hợp từ tiếp xúc từ F1 đến F4 với bệnh nhân dương tính COVID-19. Riêng với chuyến bay từ London về Nội Bài ngày 9/3 có 187 khách. Công an đã rà soát có 94 người Anh, số này chủ yếu đang ở quận Hoàn Kiếm.

