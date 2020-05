Lộ video đi chơi với bạn nam cách đây 1 năm, 2 thiếu nữ bị người thân bắn chết

Cũng theo tờ nhật báo Dawn, đoạn video được ghi lại cách đây 1 năm nhưng mới được phát tán trên mạng xã hội vài tuần trước. Một quan cảnh sát Pakistan chia sẻ với bái chí: “Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của cảnh sát là bảo đảm an toàn cho cô gái thứ 3 và chàng thanh niên xuất hiện trong đoạn clip trên. Nhà chức trách cũng đã cử người đến ngôi làng Shaam Plain Garyom để điều tra ngay sau khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra”.

Phụ nữ Pakistan biểu tình phản đối tình trạng "giết người vì danh dự"

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP), số lượng phụ nữ và trẻ em gái Pakistan bị giết bởi những người thân trong gia đình vì những hành vi bị xem là sai trái còn nhiều hơn số người dân Pakistan thiệt mạng vì khủng bố.

