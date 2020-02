Loại bỏ 100% mỡ thừa trên cơ thể chỉ bằng kế hoạch đi bộ đúng cách trong 21 ngày

Tuần 1



Ngày 1: Bắt đầu với 5 phút đi bộ thường xuyên vào buổi sáng và buổi tối.



Ngày 2: 7 phút đi bộ vào buổi sáng và buổi tối.



Ngày 3: Trong ngày này, tăng lên 9 phút đi bộ vào buổi sáng và buổi tối.



Ngày 4: Tăng thời gian đi bộ lên 10 phút hai lần một ngày.



Ngày 5: 12 phút vào buổi sáng và buổi tối.



Ngày 6: 15 phút đi bộ vào buổi sáng và buổi tối.



Ngày 7: Vào ngày cuối cùng của tuần đầu tiên, đi bộ 18 phút vào buổi sáng và 18 phút vào buổi tối.



Tuần 2

Ngày 8: Bắt đầu tuần thứ 2 với 2 phút đi bộ đơn giản, bình thường để khởi động, sau đó 10 phút đi bộ nhanh, kết thúc với 2 phút đi bộ đơn giản để hạ nhiệt.



Ngày 9: Duy trì 20 phút đi bộ với tốc độ vừa phải.



Ngày 10: Vào ngày 10, bắt đầu với 5 phút đi bộ với tốc độ dễ dàng, sau đó 12 phút đi bộ nhanh, giảm nhiệt với 5 phút đi bộ thường xuyên.



Ngày 11: Thực hiện thêm so với ngày 10 khoảng 10 phút đi bộ với tốc độ vừa phải.



Ngày 12: Bắt đầu với 5 phút vđi bộ đơn giản để khởi động, sau đó tiếp tục với 15 phút đi bộ nhanh và kết thúc buổi tập với 5 phút nữa để hạ nhiệt.



Ngày 13: Thực hiện thêm 20 phút với tốc độ vừa phải so với ngày 12.



Ngày 14: Ngày cuối cùng của tuần 2, khởi động 5 phút bằng cách đi bộ đơn giản, sau đó là 18 phút đi bộ nhanh và cuối cùng, thêm 5 phút nữa để kết thúc tuần.



Tuần 3



Ngày 15: Bắt đầu tuần cuối với 10 phút đi bộ lên xuống cầu thang, sau đó là 2 phút đi bộ với tốc độ dễ dàng để hạ nhiệt.



Ngày 16: Giống như tuần trước, vào ngày này, bạn sẽ đi bộ 20 phút với tốc độ vừa phải.



Ngày 17: Tiếp tục đi lên và xuống cầu thang trong 12 phút cùng với 2 phút đi bộ đơn giản.



Ngày 18: Ngày này có một chút bất ngờ dành cho bạn. Bắt đầu với 25 phút đi bộ với tốc độ vừa phải và tập luyện với 2 bộ 12 squats.



Ngày 19: Đi bộ 20 phút lên xuống cầu thang và sau đó hạ nhiệt bằng cách đi bộ dễ dàng 3 phút.



Ngày 20: Đi bộ 25 phút với tốc độ vừa phải.



Ngày 21: Để kết thúc kế hoạch đi bộ 21 ngày này, hãy thực hiện 20 phút đi bộ với tốc độ nhanh và kết thúc với 3 phút đi bộ dễ dàng để hạ nhiệt.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.