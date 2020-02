Your browser does not support HTML5 video.

Loài chim hót gọi bạn tình ồn hơn cả tiếng máy bay lúc cất cánh 19:03 25/02/2020 Mỗi mùa giao phối đến, cánh rừng Amazon lại trở nên ồn ào bởi âm thanh cất tiếng gọi bạn tình vô cùng điếc tai của những con chim Chuông trắng Nam Mỹ.