Loại gia vị nhỏ trong nhà bếp càng ăn nhiều càng giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Họ allium vốn được nhiều người biết đến với đặc tính chống ung thư.

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới. Tại Trung Quốc, các trường hợp ung thư đại trực tràng tăng liên tục mỗi năm, mặc dù số trường hợp được báo cáo vẫn còn thấp hơn so với các trường hợp ở châu Âu và châu Mỹ.



Các nhà nghiên cứu lưu ý, người châu Á di cư sang các nước phương Tây có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn, cho thấy các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống và lối sống có thể đóng vai trò trong sự phát triển của loại ung thư này.



Nhiều nghiên cứu về ung thư đại trực tràng và đặc tính chống ung thư của allium liên quan đến dân số châu Âu hoặc châu Mỹ. Ở Trung Quốc, nghiên cứu về tác động của việc tiêu thụ allium trong phòng chống ung thư cho đến nay đã cho ra kết quả khác nhau.



Hành, tỏi, hẹ... đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ thực phẩm họ allium làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng ở cả nam và nữ, bất kể vị trí của khối u trong ruột kết. Để có hiệu quả cao nhất, các nhà nghiên cứu tính toán tổng lượng 16 kg thực vật allium để tiêu thụ mỗi năm là cần thiết.



Họ cũng lưu ý, những phát hiện này phù hợp với những nghiên cứu liên quan đến dân số Nam Âu, phân tích tổng hợp dựa trên nhiều quốc gia và một nghiên cứu được thực hiện tại Quảng Châu, Trung Quốc. Mặt khác, dữ liệu của họ không phù hợp với kết quả của các nghiên cứu đoàn hệ liên quan đến dân số Mỹ, Hà Lan và Thượng Hải-Trung Quốc.



Theo các nhà nghiên cứu, sự khác biệt có thể là do một số yếu tố như cách nấu và dùng gia vị/rau thay đổi theo từng vùng, quá trình này làm thay đổi đáng kể thành phần hóa học của rau.Về các loại thực phẩm họ allium, các nhà nghiên cứu nhận thấy ăn tỏi có tỉ lệ nghịch với nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư trực tràng, trong khi hành tây , tỏi tây và hành lá còn tỉ lệ nghịch với cả nguy cơ ung thư ruột kết.

Tiến sĩ Zhi Li, một trong những tác giả của nghiên cứu, nhận xét: Nghiên cứu của họ cho thấy rõ một xu hướng: Lượng rau allium càng nhiều thì khả năng bảo vệ càng tốt. Tiến sĩ Li tin rằng, mặc dù chỉ ăn hành, tỏi, hẹ... không đủ để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, thế nhưng việc kết hợp chế độ ăn giàu các loại rau này với lối sống lành mạnh có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.



