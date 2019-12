Your browser does not support HTML5 video.

Kỳ lạ loài thỏ thấy lạnh sẽ chui vào tuyết... cho ấm 08:30 21/12/2019 Nhiều người sau khi tìm hiểu thông tin về loài thỏ Bắc cực này đã không thể giấu nổi ngạc nhiên. Bởi thực sự chẳng có loài động vật nào lại dại dột vùi mình vào tuyết để... giữ ấm cả.