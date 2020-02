Loại thuốc của Mỹ được Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng trị virus corona ở Vũ Hán có gì đặc biệt?

761 bệnh nhân đăng ký thử nghiệm lâm sàng thuốc của Mỹ

Ngày 6/2, Bộ Khoa học & Công nghệ, Ủy ban Y tế Quốc gia cùng Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc chấp thuận cho phép Công ty công nghệ sinh học Mỹ Gilead Sciences chính thức bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng thuốc kháng virus Remdesivir với bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Vũ Hán.



Cao Bin - người đứng đầu dự án thử nghiệm cho biết, dự án sẽ nghiên cứu được chia làm 02 giai đoạn thử nghiệm trên tổng số 761 bệnh nhân. Trong đó, một thử nghiệm đánh giá hiệu lực của thuốc đối với 308 trường hợp nhiễm bệnh nhẹ hoặc trung bình, và nghiên cứu còn lại trên 453 bệnh nhân bị nhiễm bệnh nặng.



Theo China Daily, cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc phê duyệt các thử nghiệm giai đoạn III và sẽ được Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản và Viện Hàn lâm Khoa học Y học Trung Quốc tiến hành trên bệnh nhân tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán.



Công ty sinh học Gilead Sciences tuyên bố, họ cung cấp thuốc nghiên cứu miễn phí đồng thời tích cực hợp tác với các chính phủ Trung Quốc trong chia sẻ kiến thức về kế hoạch nghiên cứu và cập nhật về việc sản xuất thuốc.

Thuốc Remdesivir có gì đặc biệt?



Remdesivir là một chất thử nghiệm tương tự nucleotide với hoạt tính chống virus phổ rộng. Công ty Gilead cho hay, thuốc Remdesivir đã chứng minh một số hiệu quả trong ống nghiệm trong điều trị hai hội chứng viêm đường hô hấp nguy hiểm là MERS và SARS. Đây là hai chủng virus tương tự như 2019-nCoV đang hoành hành ở Vũ Hán.



Thuốc remdesivir cũng được dùng trong trường hợp điều trị khẩn cấp cho các bệnh nhân nhiễm Ebola. Tuy nhiên, nhà sản xuất thừa nhận loại thuốc này chưa được bất cứ cơ quan nào phê duyệt hay cấp bằng sáng chế.



Người đứng đầu dự án thử nghiệm tại Trung Quốc cho biết các nghiên cứu cho thấy Remdesivir hiệu quả trong việc kìm hãm sự phát triển của virus corona mới theo phương pháp "in vitro". Quy trình thử nghiệm được thực hiện trên các tế bào trong môi trường được kiểm soát bên ngoài cơ thể sống điển hình là trong ống nghiệm.

Trung tâm Y tế khu vực Everett - nơi đầu tiên sử dụng thuốc Remdesivir điều trị cho bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona tại Mỹ



Theo Bloomberg, loại thuốc remdesivir đã được Trung tâm Y tế khu vực Everett (Washington) sử dụng điều trị cho trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona tại Mỹ. Đó là một nam bệnh nhân 35 tuổi. Tạp chí chuyên ngành New England Journal of Medicine đưa tin, bệnh nhân cải thiện rõ rệt các triệu chứng chỉ trong 1 ngày dùng thuốc mà không có tác dụng phụ đáng kể.



Ông Jay Cook - Giám đốc y tế tại Everett cho biết, đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng loại thuốc này. Cơ sở này tiến hành dùng thuốc khi có sự đồng ý của bệnh nhân.



Ngoài Gilead, còn có nhiều công ty khác như Johnson & Johnson (Mỹ) và GlaxoSmithKline (Anh) cũng đã bắt tay nghiên cứu và phát triển vắc xin hay các loại thuốc điều trị virus corona.



Đáng nói, Công ty công nghệ sinh học AbbVie (Mỹ) cho biết họ tìm thấy kết quả khả quan trong điều trị virus corona ở Vũ Hán bằng cách kết hợp hai loại thuốc dùng điều trị HIV và thuốc Tamiflu.

Bên trong bệnh viện dã chiến chống virus corona ở Vũ Hán

