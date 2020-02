6 loại vitamin chức năng 'lợi bất cập hại' mà người nào cũng từng dùng đến

Ăn trái dâu tây bổ sung vitamin C tự nhiên

Nhiều người tin rằng, việc bổ sung vitamin C giúp điều trị cảm lạnh thông thường vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã phát hiện ra, mặc dù một số người có thể được hưởng lợi từ viên uống bổ sung này, nhưng vitamin C thực sự không mang lại tác dụng nhất quán khi uống. Trong trường hợp này, tốt hơn là nên ăn thực phẩm giàu vitamin C như: dâu tây, cam và bông cải xanh.