Loan “cá” điều hành băng nhóm bảo kê “hút máu” tiểu thương ở Đồng Nai như thế nào?

Sáng 6/5, Cơ quan Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu để lấy lời khai cung cố hồ sơ đối với 10 đối tượng trong băng nhóm bảo kê ở khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Hoàng Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Văn Tuấn, Lý Thị Loan, Nguyễn Thanh Tuân, Trần Công Đại và Vũ Minh Tiến. Trong đó Lý Thị Loan, còn có biệt danh Loan “cá”, SN 1981 ngụ tại phường Hóa An, TP Biên Hòa được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê này...

Loan "cá" được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê ở Đồng Nai

Theo cơ quan điều tra, chuyên án đấu tranh nhóm tội phạm này được xác lập từ cuối năm 2019 như đến tháng 5/2020 mới củng cố đủ chứng cứ nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai quyết định cho lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cảnh sát cơ động bao vây, bắt quả tang băng nhóm giang hồ thu tiền “xâu” của nhiều người kinh doanh buôn bán; bảo kê cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và ghi số đề tại Đồng Nai vào chiều 5/5.

Băng nhóm này hoạt động bảo kê những người kinh doanh buôn bán nhỏ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, ghi đề tại khu vực khu công nghiệp Thạnh Phú. Do sợ băng nhóm này trả thù nên các nạn nhân không dám tố cáo. Đến cuối năm 2019, qua phản ánh của người dân ở khu vực này, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra.

Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm có “số má” ở Đồng Nai. Để tạo uy, nhóm của Loan “cá” thị uy sức mạnh bằng những đàn em xăm trổ đầy mình, cố tình mặc hở hang để lộ các hình xăm. Băng nhóm này dùng vũ lực để đe dọa, khống chế, buộc những người bán hàng ở khu vực trên phải nộp tiền bảo kê từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng để được buôn bán. Những người bán hàng dạo không thường xuyên thì sẽ thu theo ngày, mỗi ngày 50.000 đồng. Dù rất bức xúc nhưng những người buôn bán ở đây vẫn phải nộp “phí”.

Công an tiến hành bắt giữ băng nhóm này vào chiều ngày 5/5

Với những người bán hàng thường xuyên, băng nhóm này thu theo tháng. Nếu đến tháng chưa có tiền đóng “hụi chết” thì nhóm Loan “cá” huy động đàn em tới dùng vũ lực thị uy bằng mọi cách để buộc họ phải nộp tiền.

Để đối phó với Công an , băng nhóm này cắt cử 2 người hàng ngày chạy xe máy dạo quanh khu vực, nhắc nhở các tiểu thương không được lấn chiếm lòng, lề đường. Nhưng động cơ chính là để theo dõi tình hình buôn bán của các hộ dân và thu tiền bảo kê.

Theo điều tra, băng nhóm của Loan “cá” không chỉ bảo kê, thu tiền các tiểu thương mà còn bảo kê cả cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê tại nhiều khu nhà trọ lân cận Khu công nghiệp Thạnh Phú thuộc (huyện Vĩnh Cửu), phường Trảng Dài, Tân Phong (TP Biên Hòa).

Your browser does not support HTML5 video.

Hàng trăm cảnh sát bao vây nhóm bảo kê ở Đồng Nai