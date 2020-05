Loan “cá” - bà trùm cầm đầu băng nhóm bảo kê ở Đồng Nai là ai?

Loan “cá” là ai?

Như đã đưa tin, chiều ngày 5/5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cảnh sát cơ dộng bắt khẩn cấp đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của băng nhóm gồm 9 đối tượng do Lý Thị Loan, còn có biệt danh Loan “Cá” (SN 1981 ngụ tại phường Hóa An, TP Biên Hòa) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (SN 1985 ngụ tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa) cầm đầu để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại Khu Công nghiệp Thạnh Phú ở huyện Vĩnh Cửu.

Đến sáng ngày 6/5, đại tá Nguyễn Văn Kim – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án bảo kê buôn bán tại khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án, xử lý tội phạm về mức độ, phạm vi, phương thức cũng như thủ đoạn của các đối tượng bảo kê.

Chân dung trùm bảo kê Loan "cá"

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra xác định Loan “cá” chính là kẻ cầm đầu, điều hành hoạt động thu tiền “xâu” tiểu thương, bảo kê cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, ghi số đề… Vậy Loan “cá” là ai mà khiến người dân cả một vùng khiếp sợ, phẫn nộ?

Theo tin từ Tuổi trẻ, Lý Thị Loan gắn với cái tên Loan “cá” vì xuất thân là một tiểu thương bán cá tại chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa). Trước đây, Loan chuyên bán và bỏ mối cá điêu hồng.

Loan “cá” trở thành người có “số má” ở khu vực này vào 6 năm trước sau cuộc tranh giành ở chợ Hóa An. Từ lúc đó, Loan cá có thêm nghề cho vay… Tiểu thương kinh doanh buôn bán ở khu vực này đều khiếp sợ khi nghe đến tên Loan “cá”.

Một người dân dấu tên ở khu vực chợ Hóa An cho biết, tiểu thương nào cần xoay tiền thì đến gặp Loan hoặc đàn em của Loan. Người vay phải chịu lãi suất cao đến vào chục %. Nếu đồng ý thì Loan hoặc đàn em sẽ làm “hợp đồng” cho vay.

Đối tượng Hoàng Thị Tuyết trong nhóm bảo kê của Loan "cá"

Không chỉ vậy, Loan cho đàn em thu tiền của người bán hàng rong trước cổng Công ty Pouchen (đối diện chợ Hóa An). Nếu người bán hàng thắc mắc, không đưa tiền thì sẽ có nhiều “người lạ” đến đạp đổ sạp hàng, kiếm chuyện đánh đập, dằn mặt… Bên cạnh đó, Loan “cá” còn đứng sau hoạt động thu tiền bảo kê tiểu thương, tổ chức cho vay nặng lãi nhiều năm nay ở khu vực Biên Hòa.

Một nạn nhân của Loan “cá” cho biết: “Đàn em của Loan có thể là người dân tại chỗ hoặc nhóm thanh niên xăm đầy mình ở khu vực Hố Hai đi thu tiền lãi, tiền gốc. Sau này, Loan còn chi tiền để đàn em đứng ra cho những ai có nhu cầu vay. Đa số người vay là tiểu thương, công nhân , có cả chủ quán massage, hớt tóc…”.

Mặc dù là phụ nữ nhưng hành động của Loan “cá” vô cùng đáng sợ. Theo nhân chứng bên trên, Loan sẵn sàng cho đàn em chém con nợ hoặc tiểu thương nào chống đối.

Một tiểu thương khác tâm sự: “Nhiều năm nay, Loan "cá" đã tổ chức cho đàn em thu tiền như vậy. Nếu ai không tuân thủ luật ngầm sẽ bị đàn em Loan "cá" kiếm chuyện, đạp đổ hàng hóa. Khi chống đối, cự cãi thì bị đánh hoặc bị chém".

Loan “cá” và đàn em “hút máu” tiểu thương thế nào?

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm của Loan “cá” hoạt động có tổ chức và rất tinh vi khi chúng thay đổi vị trí liên tục. Loan “cá” thường xuyên chỉ đọa đàn em qua điện thoại từ xa.

Hàng ngày, Loan phân công các đối tượng đi thu tiền xâu từ các tiểu thương buôn bán quanh khu vực khu công nghiệp Thạnh Phú. Tiền thu được đem về ghi sổ sách rõ ràng. Tùy theo từ mặt hàng, vị trí bán hàng mà Loan đưa ra giá thu.

Nếu thu trong ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng/người/ngày. Còn nếu thu theo tháng thì giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/1 người /1 tháng. Những trường hợp không chịu đóng tiền bảo kê hoặc cố tình dây dưa chây ỳ thì chúng huy động các đối tượng trong băng nhóm xăm trổ đầy mình đến dùng vũ lực đánh người, phá hàng, không cho kinh doanh

Để né Công an , Loan yêu cầu đàn em khi thu tiền bảo kê thì nói là thu tiền rác và yêu cầu các tiểu thương bán nếu có người lạ hỏi thì bảo là nộp tiền rác nhưng thực chết là thu tiền bảo kê.

Đồng bọn của Loan "cá" bị bắt giữ

Do hoạt động tinh vi nên Công an tỉnh Đồng Nai phải tổ chức theo dõi nhiều ngày đêm. Đến chiều 5/5, chuyên án được “kích hoạt”, Công an đồng loạt đánh up vào sào huyệt của chúng, bắt giữ các đối tượng đang uy hiếp tiểu thương để thu tiền xâu trên đường Đồng Khởi và tỉnh lộ 768 đoạn cổng trước và cổng sau Công ty Chang Shin Việt Nam tại KCN Thạnh Phú.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ gần 300 triệu đồng trong đó có rất nhiều cục tiền lẻ mệnh giá 1.000, 2.000, 5.000, 10.0000 đồng là tiền chúng mới cưỡng đoạt từ những người buôn bán rau, củ quả, trái cây, tôm, cá…..

Bên cạnh đó Công an cũng đã thu giữ nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hàng ngày của hàng trăm người dân buôn bán, sổ ghi cho vay nặng lãi, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi đề.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được trên người là nạn nhân bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản thu tiền xâu hàng tháng với số tiền từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Nhiều tiểu thương, người dân sống ở khu vực này cho biết, khi thấy Công an bắt giữ băng nhóm của Loan “cá” mọi người rất vui. Nhân dân mong muốn, cơ quan chức năng sẽ xử lý thật nghiệm băng nhóm này.

Your browser does not support HTML5 video. Hàng trăm cảnh sát bao vây nhóm bảo kê ở Đồng Nai

Nga Đỗ (t/h)