Anh ruột cưỡng hiếp em gái 11 tuổi sinh con trong bồn tắm tại nhà

Theo thông tin cụ thể, bé gái 11 tuổi bị anh trai mình, một thiếu niên 17 tuổi lạm dụng tình dục đến mức mang thai và sinh con trong nhà tắm tại nhà ở bang Missouri, Mỹ. Mọi chuyện vỡ lở khi bố mẹ nạn nhân ôm theo cháu trai mới sinh, còn nguyên dây rốn đến Bệnh viện St Joseph ở Missouri hôm 11/2.

Bệnh viện St Joseph ở Missouri nơi bố mẹ nạn nhân đưa đưa bé sơ sinh đến nhập viện

Lúc đầu, người bố vẫn cố che giấu xuất thân của đứa bé bằng cách nhận bé là con ông, do bạn gái cũ bỏ rơi trước cửa nhà. Tuy nhiên, sau đó ông đành phải khai thật rằng con gái ông đã sinh ra bé trai này trong bồn tắm, còn bố của bé là con trai mình. Đáng chú ý, cả bố và mẹ của bé gái đều khẳng định mình không hề hay biết chuyện con gái mang thai, thậm chí là chuyện cô bé bị anh ruột cưỡng hiếp suốt một thời gian dài.

Tại phiên toà thẩm vấn, thiếu niên 17 tuổi khai nhận mình đã cưỡng ép em gái quan hệ tình dục khoảng 100 lần, nhưng không ngờ cô bé lại mang thai. Theo lời của Trung úy Tom Wilison thuộc sở cảnh sát St Charles, vì bị sinh non nên em bé vẫn phải nằm viện để theo dõi. Còn mẹ của của bé đang được người thân chăm sóc.

Sở cảnh sát St Charles đã bắt giữ ba nghi phạm trong vụ việc.



Cả bố mẹ và anh trai nạn nhân đều bị giam giữ và phải nộp tiền phụ cấp nuôi dưỡng đứa trẻ. Theo đó, thiếu niên 17 tuổi bị kết tội loạn luân và quan hệ tình dục với người dưới 12 tuổi, trong khi bố mẹ bị kết án vì gây nguy hiểm cho con mình.

Được biết, khoản tiền bảo lãnh đối với người mẹ là 10.000 USD (233 triệu VND), người bố là 100.000 USD (2,3 tỷ VND) và anh trai của nạn nhân là 300.000 USD (xấp xỉ 7 tỷ VND).





Vào hồi tháng 7 năm 2019, tờ New Straits Times đưa tin việc 2 anh em trai 17 và 19 tuổi người Malaysia đã bị bắt vì thường xuyên hãm hiếp em gái 13 tuổi đến mang thai.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi cô gái cảm thấy đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ kết luận nạn nhân đang mang thai 36 tuần tuổi và đã có dấu hiệu chuyển dạ.

Ảnh minh họa

Khai báo với cảnh sát, bé gái thú nhận rằng 2 anh trai ruột của em bắt đầu cưỡng hiếp em từ cuối năm 2017 tại chính nhà của họ ở Kuantan, Pahang. Mỗi lần hãm hiếp, 2 người anh trai thú tính đều dọa dẫm, không cho cô bé nói với ai bằng không chúng sẽ giết cô bé.

Cảnh sát cũng cho biết thêm, khi gia đình chuyển tới Chukai vào tháng 8 năm ngoái, cô bé 13 tuổi vẫn tiếp tục bị hai anh trai cưỡng hiếp cho đến khi em mang thai vào tháng 5 năm ngoái. 2 nghi phạm đã bị bắt và giam giữ vì tội loạn luân theo Mục 376B của Bộ luật Hình sự của Malaysia.

