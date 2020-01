Loạn thần vì rượu, người đàn ông tự đoạn 'của quý'

Người đàn ông 36 tuổi bị loạn thần do rượu đã dùng dao tự cắt "của quý" của mình. Do phần bị rời người nhà không tìm thấy để mang theo đến viện nên các bác sĩ không thể phẫu thuật nối lại.

Mới đây, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội thông tin bệnh viện vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân phải nhập viện do tự cắt dương vật trong cơn say. Người này nhập viện trong tình trạng khó tiếp xúc, có biểu hiện loạn thần, bộ phận sinh dục bị cắt cụt, tụ máu, phần dương vật bị tách rời không được mang theo đến viện. Được biết, bệnh nhân đã có vợ và 2 con, nhưng hiện đã ly hôn. Người này có tiền sử loạn thần do rượu nhưng chưa được điều trị.

Một ca nối dương vật tại Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức . Ảnh: Kim Oanh/ VnExpress

Ban đầu, khi mới nhập viện, bệnh nhân nói do bị chó cắn. Tuy nhiên, dựa vào đặc điểm tổn thương, xét theo tiền sử bệnh và thăm hỏi người nhà, các bác sĩ xác định bệnh nhân tự đoạn. Do phần bị rời người nhà không tìm thấy để mang theo đến viện nên các bác sĩ không thể phẫu thuật nối lại. Hiện bệnh nhân đã được mổ cấp cứu xử lý mỏm cụt dương vật, phẫu thuật đưa niệu đạo ra da. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Trước đó, vào năm 2018, một người đàn ông ở An Giang đã nhập viện cũng do dùng dao tự cắt lìa dương vật. Do người thân phát hiện kịp thời, bệnh nhân đã được đưa đến viện cấp cứu cùng phần dương vật bị đứt lìa. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để phẫu thuật nối dương vật.

Các bác sĩ Khoa Ngoại niệu cho biết ca ghép nối có khả năng thành công cao do bệnh nhân được đưa tới viện kịp thời, trước 6 giờ sau khi dương vật bị cắt rời. Sau 1 tuần phẫu thuật cấp cứu, nối liền, Sức Khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, phần dương vật nối lại đã hồng hào trở lại. Người nhà cho biết người đàn ông này nghiện rượu lâu năm, thường mất kiểm soát mỗi khi lên cơn thèm rượu. Lần này cũng do uống nhiều rượu, khi tỉnh dậy bất ngờ lấy dao "tự xử", người nhà không kịp ngăn cản.

Nhiều người bị loạn thần do nghiện rượu

Trả lời PV, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, PGS Nguyễn Quang cho biết thời gian gần đây đơn vị đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện do tự cắt cụt dương vật hay tinh hoàn, nguyên nhân chủ yếu do loạn thần vì rượu. Bác sĩ cho biết bệnh viện có thể vi phẫu nối lại bộ phận đứt rời, tuy nhiên cần phải bảo quản đúng cách bộ phận bị cắt đứt và mang đến bệnh viện kịp thời.

Vợ cắt đứt "của quý" của chồng vì mâu thuẫn. Clip: VTC 14

Chi Nguyễn (t/h)