Loan tin bố mẹ bị nhiễm COVID-19 để không phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng

Tờ Sina New đưa tin, đồn cảnh sát quận Tây Thanh (TP Thiên Tân, Trung Quốc ) đã tống đạt quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với một người đàn ông họ Chu (39 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 11/2 đến ngày 14/2, đồn cảnh sát quận Tây Thanh liên tục nhận được điện thoại từ tổng đài 110. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông nói rằng, bố mẹ anh ta vừa chuyển đến quận Tây Thanh từ khu vực cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19. Hiện, bố mẹ anh ta đang có biểu hiện ho dữ dội, sốt cao.

Nhận được tin báo, cảnh sát quận Tây Thanh lập tức đến địa chỉ mà người đàn ông này đưa cho. Cảnh sát tiến hành kiểm tra thì phát hiện, cặp vợ chồng không hề có bất kỳ triệu chứng nào của COVID -19, hai người vẫn đang khỏe mạnh.

Cảnh sát đang hỏi cung gã con vô trách nhiệm

Cảnh sát chuyển hướng sang điều tra về con trai đã báo tin không đúng sự thật này. Cảnh sát phát hiện, ngoài báo tin đến đồn cảnh sát, hắn còn nhiều lần gọi điện đến bộ chỉ huy phòng chống dịch, ủy ban y tế quận Tây Thanh để báo tin. Thậm chí, hắn còn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của conh gái để nói rằng, ông bà bé bị sốt cao, nhờ lực lượng chức năng đến tạo áp lực để ông bà chuyển ra ngoài.

Sau khi đã có đầy đủ các bằng chứng chứng minh, cặp vợ chồng già không nhiễm bệnh và tin khai báo là giả mạo, cảnh sát tống đạt lệnh bắt giữ đến đối tượng này. Tại đồn cảnh sát, hắn đã thừa nhận hành vi khai báo gian đối của mình.



Khi được hỏi về lý do làm chuyện đó, hắn nói rằng, vì không muốn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ nên đã tung tin đồn họ bị nhiễm bệnh rồi báo cảnh sát với hy vọng cảnh sát sẽ đưa bố mẹ hắn ra khỏi nhà.

Hiện cảnh sát cáo buộc hắn tội gây rối, gây cản trở công tác phòng chống dịch bệnh. Vụ việc vẫn đang quá trình điều tra.

Nga Đỗ (t/h)