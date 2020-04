Loạt mâm cơm chống dịch COVID-19 khi nghỉ học của cậu bé 10 tuổi khiến bao bà nội trợ xuýt xoa

Các em học sinh có lẽ là những người có khoảng thời gian nghỉ dài nhất cho đến thời điểm này. Ngoài việc học online, nhiều bé còn sẵn sàng vào bếp, phụ giúp cha mẹ chuẩn bị những mâm cơm ngon cho gia đình chống dịch COVID-19. Thậm chí, có những em có thể tự tay nấu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình mà không cần ai giúp sức.

Chia sẻ trong một nhóm chuyên về bếp núc, một bà mẹ với nickname Nguyễn Thục Anh đã vô cùng tự hào khi chia sẻ loạt mâm cơm gia đình do chính con trai mình nấu. Nội dung như sau:

"Có lẽ vì mẹ thích nấu ăn nên các con của mình cũng thích vào bếp. Bạn nào cũng biết nấu ăn ở độ tuổi tiểu học nên mẹ cũng nhàn thân lắm. Từ khi tham gia hội Yêu bếp, mình học hỏi được các mẹ rất nhiều, nấu được nhiều món mới.

Bé rất thích nấu nướng.

Các con của mình cũng thích ngắm các gian bếp và các món ăn mà các cô chú chia sẻ. Hôm nay, mình xin khoe một số bữa cơm của gia đình do con trai mình nấu. Bạn ý 10 tuổi rưỡi, đang học lớp 5, rất thích nấu ăn và chịu khó học hỏi".

Mới đăng không lâu, bài viết của bà mẹ Thục Anh đã nhận được rất nhiều sự chú ý của các bà nội trợ khác. Hầu hết mọi người đều rất bất ngờ trước tài nấu nướng của bé 10 tuổi. Không ít người còn chẳng ngần ngại "nhận" con rể tương lai.

Làm cũng cực kỳ chuyên tâm, nghiêm túc.

Qua những hình ảnh bà mẹ Thục Anh chia sẻ, có thể thấy những mâm cơm do cậu bé 10 tuổi nấu rất tinh tươm, gọn gàng, đa dạng món ăn từ canh, rau, món mặn đến tráng miệng đều được nấu và sắp xếp tỉ mỉ. Hơn nữa, nhìn dáng vè bé nấu ăn còn rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Cùng xem loạt mâm cơm được cậu bé 10 tuổi tự tay chuẩn bị trong những ngày nghỉ học chống dịch:

Mực xào dứa - Nộm rau khoai lang - Tép biển xào cà chua - Canh bí nấu xương - Ổi tráng miệng.

Bò hầm khoai tây, cà rốt - Dưa chuột - Trứng cút luộc - Su su và súp lơ luộc - Dưa hấu tráng miệng.

Cá biển kho tiêu - Bí xanh xào tỏi - Nem rán - Canh rau cải nấu tép biển - Cam sành tráng miệng.

Đậu phụ sốt sa tế - Su su và đậu xào tỏi - Thịt lợn chua ngọt - Mì trộn rau cải - Dưa hấu tráng miệng.

Cá chim rim mặn ngọt - Canh rau vặt nấu tép - Lạc rang giòn - Đậu luộc - Cam sành tráng miệng.

Thịt luộc - Canh cà chua nấu thịt nạc - Đậu chiên giòn - Dưa chuột - Ổi tráng miệng.

