Lời cảnh báo của người phụ nữ sốc phản vệ suýt chết vì ăn 3 con tôm hấp khiến nhiều người hoảng sợ

Chỉ vì 3 con tôm hấp mà người phụ nữ suýt bước một chân vào "cửa tử" vì sốc phản vệ. Do đó, cô đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.

Sốc phản vệ suýt chết vì 3 con tôm hấp



Chủ tài khoản N.P đến từ Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện của bạn mình - trường hợp bị sốc phản vệ sau một lần ăn 3 con tôm hấp. Phải đến 30 tiếng sau, nạn nhân mới có thể hoàn hồn, kể lại câu chuyện "sinh tử" mình vừa trải qua để cảnh báo cho mọi người.

Cụ thể, trang Afamily đã trích dẫn lại câu chuyện được N.P chia sẻ như sau: "Trưa thứ bảy, ngày 04/12, mình có ăn 3 con tôm hấp. Sau khi ăn xong, mình thấy ngứa và nóng 2 lỗ tai. Mình đi lên phòng ngủ ở tầng 2 thì thấy bắt đầu ngứa và nóng lỗ mũi, từ từ xuống họng... Dự cảm có điều chẳng lành, mình vớ lấy điện thoại tìm kiếm: " Dị ứng tôm ngứa họng…" thì ra ngay thông tin: "Khi ăn hải sản (tôm, cua, ghẹ…) có thể gây nên dị ứng và gây ra một phản ứng nghiêm trọng có khả năng đe dọa tính mạng được gọi là sốc phản vệ, cần được cấp cứu khẩn cấp. Các dấu hiệu và triệu chứng của sốc phản vệ bao gồm cổ họng bị sưng hay nghẹn (đường thở co thắt) làm cho việc hít thở khó khăn…".

Ngay lúc ấy, mình nhìn vào gương và thấy mắt sưng đỏ, mặt nổi nốt đỏ tía tai và bắt đầu nóng kèm ngứa ran khắp người. Mình lập tức lao xuống tầng 1 bảo với 2 đứa em: "Đặt xe và đưa chị đến cấp cứu tại bệnh viện. Nếu lúc ấy chị không nói được thì bảo bác sĩ là chị bị sốc phản vệ do ăn tôm". Sau câu nói đó là họng sưng to, lưỡi bắt đầu tê và cứng không nói được nữa, người càng lúc càng nóng bừng và ngứa điên cuồng, tim đập nhanh, khó thở, chóng mặt và rơi vào trạng thái lơ mơ…

Ảnh minh họa.

Các em dìu ra xe taxi đi đến viện mất khoảng 5 phút nhưng đã có dấu hiệu suy hô hấp, tim đập loạn xạ, huyết áp tụt, mạch lúc bắt được lúc không. Bắc sĩ lập tức cho thở oxy, tiêm các loại thuốc từ bắp đến ven… Khoảng 5 phút sau, người mình tê cứng, không điều khiển được và bắt đầu co giật. Có lúc mình lơ mơ, hẫng hụt như sắp vào cơn mê. Một bác sĩ đứng cấp cứu thì bảo "21 năm làm ở viện này chưa thấy ai bị sốc phản vệ với thực phẩm mà lại nhanh và nặng như vậy". Còn bác sĩ khác đứng bắt mạch thì nói: "Em đang bị sốc phản vệ rất nặng, nếu đến viện chậm là sẽ không cứu được nên hãy bình tĩnh, cố gắng hít thở thật sâu để oxy vào phổi càng nhiều càng tốt…".



Khi mình co giật, đứa em hốt hoảng thì bị bác sĩ đuổi ra ngoài và quát: "Cô có bình tĩnh không? Chúng tôi đang cố gắng đây. Cô cứ hốt hoảng như thế chúng tôi cấp cứu luôn cả cô bây giờ". Mình không biết phải làm sao để kiểm soát cơn co giật mỗi lúc một tăng… Trong cơn hỗn loạn và sợ hãi nghĩ rằng mình sẽ chết thì bác sĩ nói tiếp: "Tình hình của em đã khá hơn rất nhiều khi vào viện rồi. Tim đã đập ổn định hơn, mạch hơi nhanh thôi. Em cần dùng lý trí để cố gắng mở mắt ra và để răng không được cắn vào lưỡi…".

Thế là bằng sức mạnh và mong muốn được sống, dù nhiều lúc mình mê man, nhưng mình vẫn dùng mọi nỗ lực để mở to mắt nhìn lên trần nhà… Ngay cả khi y tá kéo giường bệnh vào phòng chụp X-quang tim phổi, mình cũng mở mắt để nhìn chứ không dám nhắm mắt lại vì sợ chỉ cần nhắm mắt thôi là sẽ hôn mê.

Ảnh minh họa.

Sau khoảng 20 phút co giật như thế, bác sĩ gọi em mình vào bảo: "Chị em bị sốc phản vệ rất nặng. Chỉ cần ở nhà thêm thời gian nữa thôi là không kịp đến viện nữa đâu. Tình hình ban đầu đã được kiểm soát. Nhưng chưa tiên lượng được trong 24 giờ tới sẽ diễn biến thế nào nên phải nhập viện vào khoa Hồi sức tích cực để các bác sĩ xử lý tiếp". Thế là mình được đẩy lên khoa Hồi sức tích cực. Sau khi có xét nghiệm máu, bác sĩ chỉ định tiêm thêm 2 mũi thuốc và dần dần không co giật nữa. Mình bắt đầu thấy người mệt nhoài, nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Khi mở mắt đã thấy nhiều người thân, bạn bè bên cạnh và thở phào vì biết rằng mình đã được sống…".



Sau khi thoát khỏi "cửa tử", người phụ nữ rút ra kinh nghiệm rằng: Tuyệt đối không được chủ quan khi ăn hải sản. Trong trường hợp xấu bất ngờ xảy ra, cần đến bệnh viện gần nhà nhất nếu thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường.



Lời cảnh báo từ chuyên gia





Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), sốc phản vệ có thể gặp ở mọi đối tượng với nhiều nguyên nhân. Có thể là sốc phản vệ sai khi tiêm vắc xin , uống vitamin, ăn thực phẩm dị ứng...Tuy nhiên, sốc phản vệ khi ăn uống thường rất nguy hiểm và hay xảy ra.



Ông cảnh báo, nếu sau khi ăn bất cứ loại thực phẩm nào mà thấy da mẩn đỏ, ngứa khắp người, mặt mũi phù nê, môi mắt sưng phù; nặng hơn có thể là loét da, bỏng nước... thì cần đến bệnh viện ngay lập tức. Đặc biệt, người bệnh cần ghi nhớ lần sau không được tiêu thụ loại thực phẩm đó nữa.

Ngoài ra, sốc phản vệ nếu không được sơ cứu đúng cách và không kịp thời sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Các bước sơ cứu đúng chuẩn gồm có: Không tiếp xúc với dị vật nguyên, để bệnh nhân nằm tại chỗ rồi gọi cấp cứu hoặc đến trạm y tế, bệnh viện gần nhất.



Your browser does not support HTML5 video.

Ăn quá nhiều cua cô dâu bị “sốc phản vệ”. Nguồn: VTC14.

Xem thêm: Người đàn ông nhập viện nguy kịch vì ăn đồ để qua đêm

Thùy Nguyễn (t/h)