Lời cảnh tỉnh từ phiên tòa xét xử người phụ nữ hóa “ác quỷ” vì ghen tuông

Cho đến khi đứng trước vành móng ngựa, Trịnh Thị Thi Hậu mới hiểu ra được, để có được hạnh phúc thì cần phải biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết nhường nhịn, cố gắng vì nhau và nhất là với các mối tình “chị - em”. Nghĩ cho cùng, tình yêu giữa hai người chưa đủ lớn để đến khi mâu thuẫn xảy, Hậu nhẫn tâm đoạt mạng tình trẻ khiến bản thân vướng vòng lao lý.

Sau 3 năm yêu đường nồng thắm, Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, trú tầng 13, khu C chung cư Hoàng Anh Gia Lai, P. Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ) và Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) dọn về sống chung như vợ chồng tại căn chung cư của Hậu. Mối tình “chị - em” lệnh đến 18 tuổi nhận không ít “gạch đá” từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhưng họ mặc kệ. Suốt 3 năm ấy, giữa Hậu và Hoàng Anh có biết bao kỷ niệm tươi đẹp, song chỉ vì cơn ghen tuông bộc phát đã đẩy họ về hai thế giới khác nhau. Để cậu thanh niên đang tuổi đẹp nhất phải kết thúc cuộc đời còn người phụ nữ ngoài 40 tuổi phải ân hận, dằn vặt suốt phần đời còn lại trong chốn lao tù.

Cơn ghen tuông cuồng lộ khiến Hậu hóa “ác quỷ” xảy ra vào một ngày giữa tháng 2/2019. Cụ thể, khoảng 19h ngày 17/2/2019, Hậu cùng với Hoàng Anh và một số nhân viên tiếp thị bia do Hậu quản lý tổ chức ăn nhậu tại một quán trên đường Hoàng Văn Thái (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Đến khoảng 21h cả nhóm tan cuộc nhậu và rủ nhau đến khách sạn Bạch Mã tiếp tục nhậu và hát karaoke. Trong lúc đang hát, Hoàng Anh có hành động kéo tay nữ tiếp viên bia tên Thương (SN 1997) vào một phòng trống bên cạnh rồi xô cô gái xuống ghế, đóng kín cửa. Thương vùng dậy, chạy vội ra cửa thì bị Hoàng Anh chặn lại, tiếp tục xô ngã xuống ghế. Vì vẫn còn tỉnh táo nên Thương đứng bật dậy đẩy Hoàng Anh sang một bên rồi đi ra ngoài.

Trịnh Thị Thi Hậu tại phiên tòa xét xử

Ngồi trong phòng hát một lúc lâu không thấy bạn trai và Thương đâu nên Hậu đi tìm. Vừa ra đến hành lang thì thấy Thương đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, nước mắt ngấn lệ chạy từ phòng bên cạnh ra ngoài, đuổi theo phía sau là Hoàng Anh. Chỉ lướt qua những tình tiết trên là Hậu biết có chuyện gì đó chẳng tốt đẹp. Rồi Hậu nghi tình trẻ và Thương lén lút sau mình. Lửa ghen cháy bùng bùng trong người khiến Hậu không thể kìm nén được, cô xảy ra xô xát với Hoàng Anh.

Biết chuyện, mọi người chạt đến can ngăn khuyên về nhà có gì từ từ bảo nhau. Tưởng vậy đã xong nhưng chẳng ai ngờ được khi về đến chung cư, Hậu điện thoại cho Hoàng Anh và nói “tại sao em đối xử với chị như vậy?”. Hoàng Anh đáp lời “để em cùng Thương lên gặp chị rồi giải thích”. Khoảng 10 phút sau, Hoàng Anh chở Thương đến chung cư và rủ lên căn hộ của Hậu để giải thích nhưng nữ tiếp viên trẻ không lên mà lấy xe về trước nên Hoàng Anh tự lên một mình. Vừa vào đến nhà thì thấy Hậu đang đứng trước bàn ăn trong bếp nên lại gần nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Hậu dùng dao gọt hoa quả đâm một nhát vào bụng khiến Hoàng Anh đổ gục xuống nền nhà. Nhát dao oan nghiệt đã tước đi mạng sống của Hoàng Anh.

Hậu từng nói, ở cái tuổi 44 cô không cho phép bản thân yêu hời hợt, lại không dư giả thời gian, dưa dả niềm tin để trao đi và nhận lại một cách phung phí. Đặc biệt, Hậu đã từng qua một lần đò, cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Hậu càng khiến cô như chim sợ cành cong một lần bị tổn thương ngàn lần e dè, hoảng sợ.

Hậu từng khốn khổ với cuộc hôn nhân trước nhưng sau đó cô học được cách buông bỏ nỗi buồn với suy nghĩ để cho đôi bàn tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp đến. Bởi cô biết, buồn hay vui, buông hay giữ đều là do ở lòng mình. Rồi Hậu gặp Hoàng Anh. Sau nhiều lần tâm sự thấy Hoàng Anh tuy tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ chín chắn như một người đàn ông trưởng thành nên rất mến. Vẫn là cách gọi chị - em nhưng tình cảm giữa hai người không phải tình chị em mà là tình yêu. Sợi dây nhớ nhung cứ cuốn chặt hai người, cuối cùng, Hậu quyết định nói tiếng yêu với Hoàng Anh.

Trước và trong khi yêu, cả hai đều biết chuyện người đàn bà đã qua một lần đò và chàng thanh niên mới lớn đến với nhau sẽ không tránh khỏi thị phi. Có những lúc Hậu nghĩ mình đã chùn bước, có thể cả hai sẽ phải kết thúc mối tình lệch tuổi này tại đây. Thế nhưng, sức trẻ cùng với suy nghĩ và hành động của Hoàng Anh đã khiến Hậu hiểu được ý nghĩa cuộc sống và giá trị của tình yêu. Gặp Hoàng Anh, Hậu thấy mình đã gặp được hạnh phúc thật sự. Tình yêu này bù đắp cho những tháng ngày đau khổ, vật vã trong cuộc hôn nhân trước. Cũng chính vì thế mà Hậu yêu Hoàng Anh một cách say đắm, yêu đến chết mê, chết mệt. Rồi Hậu biết tình yêu thành “chủ quyền”. Hậu ghét cay ghét đắng những cô gái trẻ xum xuê bên cạnh Hoàng Anh. Lửa ghen trong người Hậu có thể bùng cháy bất cứ lúc nào nếu cô phát hiện Hoàng Anh qua lại với cô gái khác.

Người mẹ thất thần ôm di ảnh con trong phiên xử

Vì thế, Hậu không khó để nhận ra không ít lần ánh mắt đâu yếm của Hoàng Anh đảo đưa sang cô gái khác. Những lần như vậy giữa hai người lại cãi nhau, lại trải qua sự giằng co, song với Hậu đó là sự giằng co của các thái cực cần đến nhau nên họ vẫn cùng nhau một chỗ. Bởi cho cùng họ đều hiểu, tình yêu có thể hủy hoại nhưng cũng chỉ có tình yêu mới có khả năng hàn gắn những vết thương lòng của trái tim.

Nghe tòa phân xử, nghe Hậu khai báo, mẹ của Hoàng Anh ngồi dưới lặng thinh, thất thần ôm di ảnh của đứa con trai xấu số. Điều khiến bà đau lòng không chỉ con trai vĩnh viễn xa rời mà còn bởi bà không hề biết con mình lại có tình cảm và sống chung như vợ chồng với người phụ nữ đứng trước bục khai báo kia. Chỉ khi nhận được điện thoại báo con trai bị đâm tử vong và hung thủ chính là người yêu hơn tuổi của con trai mình bà mới vỡ lẽ. Bà mong HĐXX sẽ xử đúng người, đúng tội để con trai bà được yên lòng nơi chín suối.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, một lần nữa Hậu cúi đầu nhận tội do ghen tuông nên đã xuống tay sát hại tình trẻ. Và từ bằng chứng và lời khai, Hậu bị TAND tỉnh Đắk Lắk kết án 15 năm tù về tội Giết người. Trước khi bước lên xe di lý về trại giam, Hậu vẫn cố ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ ôm di ảnh của trai. Rồi bất giấc Hậu ngẩng mặt nhìn trời, bầu trời lúc này quả rất xanh nhưng đã nhòa đi vì trong mắt cô đã tràn nước.

