Lợi dụng cả dãy trọ ngủ trưa, kẻ gian lẻn vào trộm xe máy trong vòng 1 nốt nhạc 13:58 24/03/2020 Vào lúc người dân ngủ trưa, hai người đàn ông lẻn vào một dãy trọ dắt trộm xe máy. Vụ việc xảy ra tại Bến Cát, Bình Dương.