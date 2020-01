Lợi dụng chú rể say xỉn trong ngày hôn lễ, gã thanh niên lẻn vào “động phòng” với cô dâu

Chhoen Changseng vô cùng đau lòng khi biết người mình thương đi lấy chồng. Cuối cùng hắn nghĩ ra cách, đợi lúc chú rể say xỉn trong hôn lễ thì lẻn vào phòng tân hôn “ân ái” với cô dâu.

Theo tin từ trang RTToday, năm 2018 tại Campuchia xảy ra một vụ việc bi hài: Một gã thanh niên đã lẻn vào phòng tân hôn và “động phòng” với cô dâu trong khi chú rể đang say xỉn vì tiếp hết đoàn khách nọ đến đoàn khách kia.

Gã thanh niên này tên là Chhoen Changseng (Campuchia). Tại thời điểm gây án hắn vừa tròn 18 tuổi. Chhoen Changseng yêu thầm cô dâu trong suốt nhiều năm liền nhưng không thể nghĩ được cô dâu lại đem lòng yêu và cưới một người đàn ông khác.

Ngay khi biết tin Chhoen Changseng đã tỏ ra vô cùng đâu khổ song hắn không biết chia sẻ chuyện buồn này với ai. Và hắn chợt nghĩ ra rằng, mình cần phải chiếm đoạt cô gái. Trong lễ cưới của người con gái mình thương, Chhoen Changseng cũng được mời đến.

Trong lúc ăn cưới Chhoen Changseng phát hiện chú rể say và ngủ gục trên bàn rượu, trong khi cô dâu đã về phòng nghỉ ngơi vì uống cũng kha khá. Thế là hắn ngó trước khó sau xem có ai để ý không rồi tiến đến phòng tân hôn.

Hung thủ gây án

Chhoen Changseng giở vờ làm chú rể và “động phòng” với cô dâu suốt một đêm. Sau đó hắn ôm cô dâu ngủ. Sáng hôm sau, khi cô dâu tỉnh dậy thì nhận ra người bên cạnh không phải chồng mình, cô đã hét lớn khiến rất nhiều người ùa vào. Chhoen bị bắt giữ tại trận.

Tại đồn cảnh sát hắn khai rằng, mình thầm yêu cô dâu từ rất lâu nhưng không được đáp lại tình cảm đón. Hắn luôn tìm mọi cách để tiếp cận và ở bên cô dâu nhưng không được.

Và thật không ngờ rằng, không lâu sau khi trở về phòng, hắn tiến vào tấn công tình dục cô 3 lần. Tuy nhiên, hắn lại khai mình chỉ tấn công tình dục cô dâu có một lần.

Về phía gia đình chủ rể, họ bị sốc trước câu chuyện tưởng như phi lý này. Tất cả những bậc trưởng lão trong gia đình , dòng họ đều không chấp nhận một người con dâu, cháu dâu không còn trinh tiết nữa. Cuối cùng, họ quyết định từ hôn, hoàn trả lại của hồi môn là 1.400 USD (khoảng gần 5 triệu đồng). Đồng thời họ cắt đứt hoàn toàn liên hệ với cô dâu.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết đồng nghiệp vì bị từ hôn

Nga Đỗ (t/h)