Lợi dụng dịch bệnh, nhân viên bệnh viện bán hàng nghìn bộ quần áo phòng dịch giả để kiếm lời

VKSND TP Hà Nội vừa phê duyệt quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Tới (SN 1989, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về tội Buôn bán hàng giả theo quy định tại điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tới là bị can thứ 4 bị khởi tố trong vụ công ty TNHH Thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (Công ty Đức Anh) trụ sở đặt tại số 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Công ty này bị phát hiện buôn bán, làm giả thàng nghìn trang phục y tế chống dịch.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam đối với ba bị can gồm: Trương Thị Bình (SN 1982, Phó Giám đốc Công ty Đức Anh), La Văn Thi (SN 1982, Giám đốc kinh doanh Công ty Đức Anh), Nguyễn Đức Việt Anh (SN 1987, nhân viên Công ty Đức Anh) về cùng tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan chức năng khám xét hàng giả của công ty Đức Anh

Chưa dừng lại, tháng 2/2020, Tới đặt mua 3.000 bộ trang phục y tế phòng dịch như trên để bán lại cho Bình. Đến cuối tháng 2/2020, Bình nói với Tới cần thêm trang phục dán nhãn hiệu của công ty Cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà (viết tắt là Công ty Phúc Hà) để bán cho khách hàng ( một bộ gồm: quần áo, giầy, găng tay, khẩu trang và kính).

Trong quá trình điều tra, Công an triệu tập Trương Thị Bình lên làm việc. Tại đây, đối tượng này khai, biết rõ 5.000 bộ quần áo y tế chống dịch không phải hàng thật nhưng vẫn mua. Sau khi nhận hàng, Bình chỉ đạo nhân viện đóng gói thành bộ, dán nhãn công ty Phúc Hà để mang ra thị trường bán.

Hiện Cơ quan Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

