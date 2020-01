Lợi dụng dịch corona, ôm 9.000 khẩu trang y tế vượt sông sang Trung Quốc bán kiếm lời

Theo tin từ Đồn Biên phòng Hải Hòa, khoảng 10h35 ngày 31/1, tại khu vực mốc 1373(2)+ 50 trên sông biên giới (thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã kiểm tra, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Huynh (SN 1987, trú tại Quảng Ninh ). Khi bị bắt đối tượng này đang điều khiển một chiếc vè mảng chở 9.000 khẩu trang y tế với ý định vượt sông qua biên giới sang Trung Quốc để tiêu thụ bán kiếm lời.

Cán bộ biên phòng thu giữ khẩu trang y tế đang chuẩn bị được vận chuyển sang Trung Quốc

Trước tình trạng mua bán khẩu trang tăng mạnh trong những ngày Trung Quốc bùng phát dịch bệnh viên phổi cấp do virus corona gây ra, Móng Cái tăng cường lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, ngăn chặn. Lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra, quyết liệt nghiêm cấm người qua lại, đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới để kiểm soát toàn bộ việc giao thương, di chuyển của người dân cả hai phía.

Trước đó 1 ngày, hơn 50.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ đa bị thu giữ khi đang được tập kết tại phường Trần Phú (TP Móng Cái). Việc kiểm tra nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ khẩu trang, bán giá cao nhằm trục lợi bất chính.

Cán bộ biên phòng kiểm tra số lượng khẩu trang y tế thu giữ (ảnh Dân Việt)

Để đảm bán dịch bệnh không lây lan nghiêm trọng, sáng ngày 31/1, UBND TP Móng Cái đã gửi thư trao đổi đến chính quyền TP Đông Hưng (thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) về việc tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh, áp dụng với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng.

Việc này sẽ bắt đầu được triển khai thực hiện từ ngày 31/1/2020. Thời gian khôi phục thủ tục xuất nhập cảnh sẽ tùy thuộc vào tình hình thưc tế. Khi nào hoạt động trở lại sẽ có thông báo chính thức và trao đổi từ phía hai địa phương.

Về dịch virus corona, vào lúc 3h sáng ngày 31/1 (theo giờ Việt Nam) ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế thế giới WHO đã tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”.

WHO đưa ra tuyên bố này sau khi nhận được số liệu về số ca nhiễm 2019-nCoV gây bệnh viêm phổi cấp tăng nhanh như vũ bão lên con số 8.200 ca. Con số này vượt cả số ca nhiễm SARS hồi năm 2002 – 2003.

Trong khi đó, số quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận các ca nhiễm virus corona chủng mới đã lên đến 22 nước, mới nhất là Ấn Độ và Philippines.

