Lợi dụng mọi người ngủ say, hai thanh niên vào khu trọ lao động lấy cắp xe Wave 14:48 30/03/2020 Kẻ gian lẻn vào một xóm trọ dắt trộm xe Wave vào rạng sáng. Sự việc xảy ra tại Biên Hoà, Đồng Nai.