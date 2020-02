Socola - thứ quà không thể thiếu trong ngày Valentine hóa ra lại có nhiều lợi ích sức khỏe đến vậy

Hàm lượng dinh dưỡng của socola

Ngày xưa, ở một số quốc gia khu vực Trung và Nam Mỹ, socola được biết đến với cái tên "xatioatl" (tức là thuốc đắng), được người dân dùng như một bài thuốc tăng cường sức khỏe và chữa trị nhiều loại bệnh. Đến thời kỳ khoa học hiện đại, nhiều nghiên cứu đã phát hiện và khẳng định, socola là loại thực phẩm cực tốt cho tim mạch, não bộ, tuần hoàn, có khả năng ngăn ngừa nhiều vấn đề Sức Khỏe nghiêm trọng như bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer, béo phì...

Thông thường, một thanh socola đen với khoảng 70-85% cacao sẽ gồm 11g chất xơ, 67% RDA (bảng định mức sử dụng các chất dinh dưỡng) của sắt, 98% RDA của mangan, 89% RDA của đồng, 58% RDA của Magnesium cùng hàm lượng kẽm, photpho, kali và selen cao.

Bên cạnh đó, socola còn chứa chất Theobromine. Đây là một loại chất kiềm giúp tăng cường sự hưng phấn. Ngoài Theobromine, socola còn chứa Phenethylamine khiến người thưởng thức có cảm giác ngọt ngào, dễ chịu trong người. Bởi vậy, socola được đại diện cho "vẻ đẹp của tình yêu" và là món quà không thể thiếu trong dịp Lễ tình nhân Valentine.

Lợi ích sức khỏe của socola





Tốt cho sức khỏe tim mạch

Trong socola chứa các polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ và rất tốt cho tim mạch. Ngoài ra, lượng protein trong socola có thể chuyển đổi thành apolipoprotein cholesterol mật độ thấp trong cơ thể, có lợi trong việc duy trì trao đổi chất và vận chuyển cholesterol mật độ thấp.

Một nghiên cứu ở Phần Lan cũng khẳng định, những người tiêu thụ socola thường xuyên giảm 17% nguy cơ đột quỵ; những ngường từng bị đột quỵ giảm 46% nguy cơ thử vong nhờ tiêu thụ socola mỗi ngày. Tiêu thụ socola còn giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng nồng độ cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.





Tốt cho răng miệng và tuần hoàn

Bơ cacao trong socola giúp giảm bớt tác dụng ăn mòn của đường sau khi axit hóa. Socola còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác cũng có tác dụng bảo vệ men răng.

Một nghiên cứu gần đây được dẫn trên Telegraph cho thấy, ăn socola đen giúp khôi phục lại tuần hoàn máu trong động mạch, ngăn chặn các tế bào máu trắng bám vào thành mạch máu. Đây chính là hai nguyên nhân phổ biến gây tắc nghẽn động mạch vành.



Làm đẹp da, giảm cân

Socola đen chứa flavonol giúp cải thiện máu lên da, tăng độ đàn hồi và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Không chỉ tốt cho da, socola còn có tác dụng giảm cân hiệu quả. Nhà thần kinh học người Mỹ Will Clower khẳng định, ăn một miếng socola nhỏ trước bữa ăn khoảng 20 phút sẽ tạo ra các hormome trong não, khiến bạn cảm thấy no và cắt giảm khẩu phần ăn tiêu thụ, kiềm chế các cơn thèm ăn vặt sau đó.





Tốt cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai

Một nghiên cứu của Phần Lan cho thấy, những người phụ nữ mang thai tiêu thụ socola thường xuyên giúp giảm căng thẳng, tốt cho cả thai nhi trong bụng. Đứa trẻ sinh ra cũng sẽ khỏe mạnh và tươi cười nhiều hơn.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Nhiều nghiên cứu chứng minh, lượng cacao trong socola có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin, từ đó có thể trì hoãn hoặc ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường

Cải thiện trí nhớ và tâm trạng

Socola đen chứa flavanol, một loại dưỡng chất giúp làm giảm chứng mất trí nhớ ở người già. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất chống viêm có lợi trong việc điều trị chấn thương não.

Lượng phenylethylamine (PEA) trong socola khuyến khích não bộ giải phóng endorphin, giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.

