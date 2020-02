Lời kể của chàng trai Trung Quốc được bác sĩ Việt Nam 'giải cứu' khỏi virus corona

Anh Li ZhiChao (28 tuổi, quê Vũ Xương, Vũ Hán, Trung Quốc ) vốn làm việc cho một công ty sản xuất thiết bị y tế và khẩu trang, được cử sang Việt Nam công tác đã được 4 tháng. Trước khi kết thúc chuyến công tác, anh đón cha mẹ từ Trung Quốc đến du lịch Việt Nam rồi cùng trở về nước đón Tết.

Thế nhưng, mọi biến cố đột nhiên ập đến, bắt đầu từ chuyến bay sang thăm con của bố mẹ anh. Hành trình của cha mẹ anh Li xuất phát từ Trung Quốc, quá cảnh tại Hà Nội rồi tiếp tục đến Nha Trang. Tại đây, anh Li đến đón bố mẹ mình và cả gia đình cùng nhau đi trên chuyến tàu SE5 vào Sài Gòn. Khi họ về đến Bình Chánh, người cha bắt đầu phát sốt.

Anh Li (áo vàng) nói chuyện cùng bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Chợ Rãy (Ảnh: Vietnamnet)

Kể lại quãng thời gian đó, anh Li Zhichao cho hay: "Tôi đưa cha mình khám tại cơ sở y tế Bình Chánh. Lúc này tôi cũng bắt đầu cảm thấy không khỏe, có dấu hiệu sốt. Khi tôi nói rằng mình đến từ Trung Quốc, cả 2 đang bị sốt, bác sĩ đã hành động rất nhanh.

Họ cách li chúng tôi vào một phòng riêng biệt. Sau đó chúng tôi trải qua một số thủ tục kiểm tra y tế. Từ kiểm tra toàn thân, X-Ray, máu, cổ, kiểm tra virus...Tại thời điểm đó, tôi và cha không nghĩ mình sẽ nhiễm virus corona vì ngày cha tôi bay sang Việt Nam, tình hình ở Vũ Hán vẫn còn ổn định.

Khi các bác sĩ ở Bình Chánh quyết định chuyển 2 cha con lên Bệnh viện Chợ Rẫy , tôi mới nghĩ sự việc có vẻ nghiêm trọng.

Khoảnh khắc mà tôi và cha cảm thấy khó khăn nhất là đoạn đường chuyển từ Bình Chánh tới bệnh viện Chợ Rẫy. Toàn bộ các con đường đều bị phong toả. Họ yêu cầu người dân không được tới gần, còn nhân viên y tế thì bảo hiểm toàn bộ, từ mũ nón, áo, mặt nạ... trên đường đi, chúng tôi rất lo lắng vì không hiểu "Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?”.

Sau hai ngày, cha con họ nhận được kết quả dương tính với virus corona và đây cũng là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Thời điểm đó nhằm ngày 23/1 dương lịch (tức ngày 29 tháng 12 theo lịch âm). Hai cha con họ được cách ly hơn một tuần, để điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, buổi tối tiếp nhận 2 cha con nhà Li vào chiều tối 28 Tết. Đội ngũ, các ê kíp y tế tại đây đã vận dụng các kĩ năng trong những đợt tập huấn hằng năm và cả kinh nghiệm phòng chống dịch qua các đợt dịch H5N1, H1N1, H7N9, Zika, Ebola…, để nhanh chóng chủ động thao tác cách ly người bệnh.

Khó khăn ban đầu mà các bác sĩ gặp phải là việc người cha của anh Li không chịu hợp tác, còn anh Li cũng không nghĩ mình mắc bệnh. Các bác sĩ nhờ sự cảnh giác cao độ, đã nhận định rằng, 2 cha con họ đi từ vùng dịch tễ, rất nhiều khả năng mắc bệnh.

Được biết, cha của Li từng có tiền sử mắc các bệnh u phổi vừa phẫu thuật, tiểu đường tuýp 2, bội nhiễm đường hô hấp, tim đặt stent. Qúa trình điều trị, nhiều bác sĩ chuyên khoa đã phối hợp cùng nhau để giữ đường huyết, tim mạch ổn định, xử lý phần nhiễm trùng hô hấp.





Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Nguyễn Tri Thức cho biết, tình trạng này của ông Li Ding, nếu không làm chủ các bệnh nền, tính mạng bệnh nhân có thể nguy kịch trước khi bị virus corona tấn công.

Bệnh viện đã huy động 30 bác sĩ, điều dưỡng, lực lượng kiểm soát nhiễm khuẩn để chăm sóc cho hai bệnh nhân đặc biệt này, đồng thời, việc thu dọn rác thải cũng được xử lý đúng quy trình. Đối với 2 cha con bệnh nhân, bệnh viện chia 3 kíp trực, gồm 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng vào chăm sóc, cho thuốc và thăm khám, mỗi đợt như vậy mất từ 2 -3 giờ.

Khu vực cách ly

Bên cạnh đó, các bác sĩ và điều dưỡng được phân công phải đáp ứng kinh nghiệm qua các trận dịch, có tâm lý vững vàng cũng như tiếp xúc được với bệnh nhân.

Hiện giờ, sức khỏe hai cha con đã dần ổn định, kết quả âm tính với virus corona (Ảnh: Vietnamnet)

Mọi giao tiếp của bác sĩ với người bệnh đều sử dụng bằng tiếng Anh. Anh Li Zichao được điều trị bằng một loại thuốc hạ sốt. Theo đó, phòng cách ly được mở rộng cửa, tạo luồng không khí tự nhiên, nhiệt độ phòng cao, có ánh nắng mặt trời. Bệnh nhân được súc họng bằng dung dịch sát khuẩn và có chế độ dinh dưỡng rất đầy đủ.

Sau 10 ngày điều trị, tình hình sức khỏe của 2 cha con bệnh nhân có diễn biến tốt hơn. Đến lúc này, các bác sĩ đã có thể thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc với kết quả khả quan ban đầu. Đến ngày 4/2 vừa qua, Li Zhichao sau khi xét nghiệm âm tính với virus corona 4 lần đã được bác sĩ cho xuất viện. Còn cha anh, vì có quá nhiều bệnh nên sức khỏe hồi phục chậm hơn, vẫn đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Để tiện cho anh Li chăm sóc cha, bệnh viện đã bố trí cho anh ở một phòng bình thường. Mỗi ngày Li đều gọi điện nói chuyện với cha qua mạng xã hội để biết tình hình. Với tâm thế vui vẻ, lạc quan, anh Li cho biết, về cơ bàn sức khỏe của cha anh đã dần ổn định, không còn ho, sốt nữa. Đồng thời, anh không quên gửi lời cám ơn đến các bác sĩ Việt Nam, bởi sự tử tế, tận tụy trong quá trình cứu, chữa bệnh cho cha con anh.

"Giờ chúng tôi không lo lắng gì về bản thân nữa, chỉ thấy lo lắng cho người dân ở quê hương Vũ Hán, Trung Quốc. Người dân quê tôi đang nhọc nhằn chiến đấu với dịch bệnh corona, song tôi nghĩ chính quyền đã hành động kịp thời kiểm soát con virus này", Li chia sẻ.

