Vụ tài xế ô tô lao vào đấm đá túi bụi nhân viên giao hàng: Shipper là người chửi bới trước

Ngày 4/5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh tài xế ô tô hành hung nam nhân viên giao hàng (shipper) tại khu đô thị Hateco (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vụ việc khiến dư luận hết sức phẫn nộ bởi hành vi của người tài xế ô tô.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo nội dung clip, khi nhân viên giao hàng đang dừng xe ở tòa nhà trên thì tài xế ô tô lùi xe và đụng trúng xe máy. Sau đó giữa hai có lớn tiếng qua lại.

"Tao sợ...gì mày", nam shipper thách thức yêu cầu tài xế ô tô ra ngoài để giải quyết.

Tài xế ô tô xuống xe và đánh mấy phát vào nam nhân viên giao hàng rồi lại leo lên xe. Người tài xế ô tô quát nhân viên giao hàng: "Mày đi ra...". Quá tức tối, thanh niên shipper chạy tới đập mạnh gương chiếu hậu ô tô và một lần nữa bị tài xế ô tô đánh túi bụi.



Theo hình ảnh trong clip, tài xế ô tô liên tục đấm vào đầu và mặt của nạn nhân. Khi shipper ngã xuống đường, người đàn ông tiếp tục dùng chân sút, đạp. Sự việc chỉ được dừng lại khi người dân sống ở gần đó ra can ngăn.

Theo người dân ở hiện trường, tài xế ô tô có biểu hiện say rượu trong khi nhân viên giao hàng là người buông lời chửi bới, thóa mạ trước.

Tài xế ô tô lao vào hành hung nhân viên giao hàng



Bà T. (62 tuổi) Bà T. (62 tuổi) kinh doanh ngay đối diện hiện trường sự việc cho biết: "Sau khi xảy ra va chạm, tài xế lái ô tô đã chủ động mở cửa xuống xe và ra trước mặt nam shipper hỏi han tình hình Sức Khỏe nhỏ nhẹ nhưng anh giao hàng chưa nói được câu nào tử tế thì đã chửi bới thóa mạ cực kỳ khó nghe khiến ai cũng ngớ người ra".

Cũng theo bà T., ban đầu tài xế ô tô không đánh nhưng vì bị chửi nhiều quá nên anh này tức mới lao vào tát 2 – 3. "Lúc này mọi người can thì anh tài xế ô tô lên xe rồi, nhưng nam shipper cứ liên tục chửi và lao đến đập gương ô tô. Tài xế lao xuống đánh tới tấp, nhiều người can lắm nhưng không được".

Bà T. nói chỉ là va chạm nhẹ nhưng cả hai bên quá nóng tính. Anh tài xế ô tô dù bị chửi cũng không nên đánh người như vậy.



Đồng quan điểm, anh N.Đ.Q cũng có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi bị chửi, người tài xế ô tô cũng đã không giữ được bình tĩnh và 2 bên đã xảy ra xô xát. Người nhân viên giao hàng liên tục thách thức rồi lao đến đập cửa kính xe ô tô. Bị đập phá xe, tài xế ô tô mới xông vào ôm, đánh, đấm liên tục thanh niên giao hàng. "Dù bị đánh tới tấp nhưng nam shipper vẫn không ngừng chửi và thách thức người đang đánh mình", nhân chứng kể lại.



Về sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Yên Sở (Hoàng Mai) cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ và đưa nhân viên giao hàng đi giám định vết thương.

"Khi có kết quả giám định, chúng tôi sẽ xử lý vụ việc theo quy định", vị công an cho hay.





Hà Ly (t/h)