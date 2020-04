Trồng cần sa trong vườn nhà, 2 nông dân Kiên Giang khai để... cho gia cầm ăn chống dịch bệnh

Công an huyện U Minh Thượng ( Kiên Giang ) phối hợp với Công an xã An Minh Bắc kiểm tra đột xuất vườn nhà ông Tống Quốc Nam (40 tuổi, trú tại xã An Minh Bắc) thì phát hiện trong đó trồng 86 cây cần sa (cao từ khoảng 1,5m, tổng trọng lượng 37kg).