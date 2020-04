Lời khai bất ngờ của tài xế gây tai nạn chết người rồi 'thản nhiên' rời khỏi hiện trường

Tài xế khai do trời tối và mưa phùn nên không hề biết đã xảy ra va chạm với 2 người phụ nữ. Người này chỉ biết bản thân đã gây ra tai nạn chết người sau khi đọc thông tin trên báo.

Liên quan đến vụ xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người thương vong ở TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), mới đây, Công an phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết tài xế gây ra vụ tai nạn trên đã đến cơ quan công an trình diện.



Ông Dương Văn Thuận - Trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1 cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo của Công an TP Vĩnh Yên về việc truy tìm tung tích chiếc xe và tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn, đơn vị đã rà soát trên địa bàn và xác định tài xế gây tai nạn tại TP Vĩnh Yên là Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đến sáng 20/4, Công an phường Cổ Nhuế 1 đã vận động được Hòa ra trình diện để làm rõ sự việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Hòa cho biết, tối hôm 17/4 khi đang trên đường từ huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) về Hà Nội, đến đoạn Vân Hội – Quán Tiên (TP. Vĩnh Yên) xe ô tô của Hòa đã đi vào ổ gà nên điện thoại bị rơi xuống sàn xe. Nghĩ đường vắng nên Hòa cúi xuống nhặt điện thoại. Lúc này, xe của Hoà có va chạm với 2 người phụ nữ đi bộ dưới đường nhưng do đường tối và trời mưa phùn nên Hòa không quan sát được sự việc. Tài xế sau đó vẫn cho xe về Hà Nội. Khi đưa xe đi rửa ở Lạc Long Quân (Hà Nội), tài xế cũng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường.

Mãi đến sáng 20/4, khi đọc báo thấy vụ va chạm giao thông tại phường Hội Hợp (TP.Vĩnh Yên), đồng thời được sự vận động của Công an phường Cổ Nhuế 1 nên Hoà đã ra trình diện, theo ATGT.

Trịnh Xuân Hòa làm việc tại Công an phường Cổ Nhuế 1

Chiều ngày 21/4, Công an phường Cổ Nhuế 1 đang bàn giao Trịnh Xuân Hòa cho Công an TP Vĩnh Yên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Xuân Hòa để làm rõ về hành vi "Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ".



Theo nguồn tin của báo Tổ Quốc, bằng các nghiệp vụ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 người thương xong là Trịnh Xuân Hòa. Tuy nhiên do chưa thấy người này đến trình diện, và có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 19/4, Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Khoản 2 Điều 260 với tình tiết "gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm…".



Ngày 20/4, Hòa chủ động ra đầu thú tại Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và nói "đọc báo và được biết đã gây tai nạn". Nhưng theo Công an TP Vĩnh Yên nhận định, tài xế Hòa đã gian dối và có hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn.



"Đơn vị đã làm rõ những hành vi thể hiện việc bỏ trốn của nghi can. Trong quá trình lẩn trốn, Hòa được người nhà báo tin đang bị cơ quan công an truy bắt nên mới ra đầu thú", một cán bộ điều tra tiết lộ.





Báo Công an TP.HCM đưa tin, trước khi gây tai nạn, Hòa chở 2 con về quê ngoại ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) ăn cơm. Trên đường chở 2 con về nhà thì xảy ra sự việc. Do hoảng sợ nên sau khi đưa 2 con về nhà đối tượng đã bỏ trốn lên Hà Nội.

Chiếc xe ô tô gây tai khiến 1 người chết 1 người bị thương nặng.

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 21h ngày 17/4, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1971) cùng em gái là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1979, cùng trú phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) đi tập thể dục trên đường Minh Khai (phường Hội Hợp) thì bất ngờ bị một ô tô tông từ phía sau, hất văng trên lề đường.

Thời điểm đó, ô tô di chuyển với tốc độ nhanh. Sau khi gây tai nạn, tài xế không cho ô tô dừng lại chở người bị nạn đi cấp cứ mà lại tăng ga rời khỏi hiện trường.

2 nạn nhân sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện cấp cứu nhưng chị Hương đã tử vong vào lúc 1h ngày 18/4, còn chị Hoa bị thương nặng. Sau khi nhận được tin báo Công an TP Vĩnh Yên đã đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm lái xe và chiếc ô tô gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.





Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)