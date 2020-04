Lời khai của ác phụ hạ sát con trai 3 tuổi: “Sợ không ai nuôi con nên giết rồi tự sát”

Trong tiến trình điều tra vụ ác phụ hạ sát con trai 3 tuổi, ngày 1/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Vi Thị Dung (SN 2000, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người



Đến ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Ninh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dung để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu Vi Văn Bách (SN 2017 – con trai Dung).

Như đã đưa tin, khoảng 19h ngày 30/3, tại phòng trọ ở phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) xảy ra vụ án mạng thương tâm. Thời điểm đó, anh Đặng Văn Tình (SN 1986, quê cùng xã với Dung và cũng là bạn trai của Dung) đi làm về phát hiện Dung và còn trai nằm trên giường trong tình trạng mất ý thức. Anh Tình gọi xe cấp cứu đưa hai mẹ con đến Bệnh viện cấp cứu rồi trình báo sự việc lên Công an.

Vi Thị Dung tại cơ quan điều tra

Được biết, khi đưa đến bệnh viện các bác sĩ xác nhận cháu Bách đã tử vong từ trước. Còn Dung được đưa đi điều tri, Sức Khỏe ổn định dần sau đó ít giờ, không nguy hiểm tính mạng.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và Đại tá Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo, điều tra vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự, VKSND cùng cấp và Công an TP Bắc Ninh tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân Bác đã tử vong do chết ngạt khoảng 3 – 4 tiếng trước khi được phát hiện. Dung chính là nghi phạm số 1 liên quan đến cái chết của cháu Bách. Nhận được tin báo sức khỏe của Dung đã ổn định, Công an vào bệnh viện đa khoa tỉnh lấy lời khai của Dung. Bước đầu, Dung khai nhận chính mình đã hạ sát con trai.

Sợi dây điện Dung dùng để tự sát

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự mù quáng, thiếu suy nghĩ của bà mẹ trẻ. Được biết, chưa đầy 17 tuổi Dung đã có thai với bạn trai nhưng không đăng ký kết hôn. Sinh con chưa được bao lâu thì Dung và chồng hờ bỏ nhau. Dung ôm con từ Nghệ An ra Bắc Ninh làm thuê.

Thời gian này Dung quen và yêu anh Tình. Nhưng do gia đình ngăn cấm nên Dung đề nghị chia tay, nhưng anh Tình không đồng ý, nhiều lần níu kéo không được. Cuối cùng, hai bên xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.

Dung khai, trong những ngày u uất về chuyện tình cảm, Dung nảy sinh ý định tự sát. Dung ôm con đến phòng trọ anh Tình, cho cháu ngủ rồi định tự sát. Đúng lúc này, cháu Bách tỉnh dậy và khóc. Trong cơn u uất, không có kiểm soát, Dung nghĩ mình chết đi sẽ không có ai nuôi con nên quyết định sát hại con trai rồi tự tử.

Nhưng Dung chẳng thể ngờ được, dùng bao nhiêu cách Dung vẫn không thể chết nổi. Cuối cùng, Dung bị bắt vì tội Giết người, mang trong mình nỗi dằn vặt giết con.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang điều tra làm rõ vụ án mạng thương tâm này.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹ và bố dượng bạo hành bé gái đến chết ở Hà Nội



Xem thêm: Hé lộ chân dung ác phụ hạ sát con trai 3 tuổi rồi uống thuốc ngủ tự tử không thành

Nga Đỗ (t/h)