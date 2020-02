Lời khai của gã đàn ông đánh người phụ nữ trong thang máy chung cư Trung Đông Plaza

Công an quận Tân Phú đã xác định được đối tượng đánh người phụ nữ trong thang máy chung cư Trung Đông Plaza là Trần Nghiệp H.. Đối tượng và nạn nhân khong phải vợ chồng được pháp luật công nhân.

Liên quan vụ việc, một gã đàn ông giật tóc, đánh đập người phụ nữ trong thang máy chung cư Trung Đông Plaza (thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Công an đã xác minh được danh tính gã đàn ông và đã mời đến trụ sở Công an quận Tân Phú để làm việc.

Danh tính của gã đàn ông thô bạo này là Trần Nghiệp H. (31 tuổi, ngụ tại chung cư Trung Đông Plaza). Ngày 26/2, Công an quân Tân Phú đã làm việc với H. và Ban Quản lý Chung cư Trung Đông Plaza. Nạn nhân bị H. đánh đập không có yêu cầu khởi tố, xử lý hình sự đối với H.

Tại trụ sở Công an quận Tân Phú, Trần Nghiệp H. khai rằng, hắn và người phụ nữ bị đánh trong clip sống với nhau tại chung cư Trung Đông Plaza như vợ chồng . Khoảng 23h29 ngày 25/2, cả hai có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với nhau trong thang máy.

H. tấn công "vợ hờ" dã man trong thang máy chung cư





Trong lúc tức giận, H. đã túm tóc, đánh vào mặt, đầu. Thậm chí, hắn còn đập đầu nạn nhân vào thang máy. Khi đó, người phụ nữ tóc vàng không hề phản kháng.

Chưa dừng lại, trong lúc đánh đập nạn nhân, H. còn liên tục dùng chân đạp mạnh vào cửa thang máy khiếng thang máy gặp phải sự cố không hoạt động được. Phát hiện sự việc, bảo vệ chung cư phải tiến hành kiểm tra, tác động vào thang máy để đưa hai người ra ngoài.

Sau vụ việc, ban quản lý tòa nhà phát hiện thang máy bị hư hỏng. Tuy nhiên, ban quản lý và H. vẫn chưa thống nhất được mức bồi thường thiệt hại cho chung cư. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết dân sự.

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ tóc vàng bị bạo hành

Nga Đỗ (t/h)