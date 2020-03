Lời khai “không tưởng” của kẻ giết tài xế xe ôm ở Bắc Ninh lấy tiền mua ma túy

Như đã đưa tin, ngày 30/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lò Văn Mính (SN 1981, trú tại bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt được nghi can Mính khi hắn đang ẩn náu ở Điện Biên. Ngay sau đó, Công an tỉnh đã di lý đối tượng này về Bắc Ninh để lấy lời khai, thực nghiệm hiện trường, xác minh rõ nguyên nhân gây án.

Sáng 31/3, theo tin từ Zing .vn, đối tượng Mính đã khai nguyên nhân gây án. Cụ thể, ngày 13/3, Mính mang theo dao nhọn, lang thang ở thị trấn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, thuê tài xế Nguyễn Văn Chất (SN 1972, ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, làm nghề xe ôm) chở đến thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh).

Khi tài xế Chất chở đế khu vực vắng vẻ gần đường tàu thuộc khu phố Chùa Dận, Mính ra tay sát hại nạn nhân. Tiếp đó, hắn kéo thi thể nạn nhân vào sát bờ tường, vo lá chuối và cỏ khô đật lên rồi lục lấy ví cùng một số vật dụng và xe máy của nạn nhân.

Bước đầu Mính đã khai nhận hành vi sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản

Mính mang xe máy của nạn nhân đi bán được 2 tép heroin và 700.000 đồng. Sử dụng ma túy xong, Mính chợt nghĩ đến việc lá cây, cỏ héo có thể làm lộ thi thể nạn nhân nên quyết định quay lại hiện trường. Mính mang theo một chiếc bao tải đến hiện trường, vạch lá chuối, cỏ khô ra rồi nhét một phần thi thể nạn nhân vào bao tải. Tiếp đó, hắn mang thi thể nạn nhân phi tang xuống mương nước gần đó và trốn về quê ở Điện Biên.

Đến ngày 27/3, người dân thông báo đến Công an thị xã Từ Sơn về việc phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau đó, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đến hiện trường

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng truy tìm, lần ra tung tích của Lò Văn Mính. Công an bắt được Mính sau gần 20 giờ kể từ khi nhận tin án. Thời điểm bị bắt giữ, Mính đang trốn ở cách hiện trường 500km.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Mính là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Khu vực bị can phi tang xác nạn nhân là nơi hắn nhiều lần đến sử dụng ma túy.

