Lời khai lạnh lùng của gã chồng dùng dụng cụ chích lợn giết vợ đang say giấc ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhân lúc vợ đang ngủ say, Võ Văn Đồng lôi dụng cụ chích lợn ra gí vào phía sau cổ khiến nạn nhân tử vong. Hành động lạnh lùng của Đồng khiến dư luận lên án dữ dội.

Theo tin từ Dân việt, ngày 4/1, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với ông Võ Văn Đồng (58 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân chính là vợ của Đồng, bà L.T.N. (52 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 3/2, Công an thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà N. tử vong với rất nhiều nghi vấn. Bởi trước khi tử vong bà N. rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường nào về Sức Khỏe

Nhận được tin báo, Công an có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm sơ bộ thì phát hiện ở vùng sau cổ của bà N. có xuất hiện 1 vết bỏng

Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn phát hiện một bộ chích điện. Thời điểm đó, ông Đồng cho biết, bộ chích điện này được gia đình sử dụng để chích lợn cho chết trước khi tiến hành làm thịt. Bộ chích điện vẫn được gia đình sử dụng trong quá trình giết mổ lợn. Nghi ngờ đây có thể là hung khí gây án nên cơ quan điều tra tiến hành điều tra sâu.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án trước đó

Đồng thời, cơ quan điều tra mời ông Đồng đến trụ sở làm việc. Ban đầu đối tượng còn trả lời quanh co. Đồng khai, vào khuya ngày 3/2 có nghe thấy một tiếng động lớn ở phía sau nhà nên dậy ra kiểm tra nhưng không thấy gì. Lúc đó bà N. đang nằm ngủ trong phòng khách nên Đồng không biết vợ đã chết.

Đến sáng hôm sau khi thức dậy thì Đồng và một số người thân khác phát hiện bà N. đã tử vong. Sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra.

Nhận thấy lời khai của Đồng có nhiều điểm bất nhất nên cơ quan điều tra quyết định giữ đối tượng lại để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các điều tra viên đã buộc Đồng phải khai nhận tội lỗi. Gã chồng ác tâm cúi đầu khai nhận, do mâu thuẫn với vợ nên lợi dụng lúc bà N. ngủ đã chích điện khiến vợ tử vong

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất một số bước điều tra còn lại để chuyển hồ sơ sang các cơ quan tố tụng cùng cấp tiến hành xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Nga Đỗ (t/h)