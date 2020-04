Lời khai rùng rợn của cặp vợ chồng bạo hành con gái 3 tuổi: Không cho ăn uống, dùng kim châm vào tay

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tử vong, ngày 4/4, Viện KSND TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng cặp "vợ chồng" bạo hành con gái.

Cụ thể, mẹ ruột của nạn nhân N.N.M.M. (SN 2017, thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) cùng người cha dượng là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, đều trú tại ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa) bị khởi tố về 2 tội danh "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Cả 2 bị can đều nghiện ma túy và được xác định đã cùng gây ra cái chết của cháu M.

Cặp "vợ chồng" bạo hành con gái 3 tuổi tới chết.

Theo nguồn tin của VTC News, bước đầu tại cơ quan điều tra, Lan Anh và Minh Tuấn khai nhận từ đầu tháng 3 đã đón bé M. từ nhà bà Vũ Thị Dự (mẹ đẻ Lan Annh, trú huyện Đống Anh), đưa về sống tại nhà trọ ở quận Đống Đa.

Tại đây, cặp vợ chồng hờ đã nhiều lần hành hạ cháu M. Đặc biệt, trong ngày 29/3, Lan Anh và Minh Tuấn đã không cho bé M. ăn uống, bắt quỳ vào chậu nước. Thậm chí, khi nghe cháu khóc, chúng còn nhẫn tâm dùng kim châm vào tay, đánh đập vào người vào đầu cháu M. bằng tay chân và cán chổi kim loại.

Khoảng 8h sáng hôm 30/3, Lan Anh cho cháu M. uống sữa thì cháu bị nôn và ngất đi. Vợ chồng Lan Anh hốt hoảng đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu nhưng khi tới nơi, các bác sĩ xác định M. đã tử vong ngoại viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, M. tử vong do chấn thương sọ não, trên người có nhiều thương tích, vùng đỉnh và thái dương xưng nề, tụ máu, gãy răng…

Bé M. tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể

Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã nahnh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi bị bắt khẩn cấp, Lan Anh và Minh Tuấn đã được cho test nhanh với chất ma túy , kết quả cả hai đều dương tính.

Khám xét tại nhà trọ của đôi nam nữ trên địa bàn quận Đống Đa, công an còn tìm thấy một lượng ma túy chưa kịp sử dụng và tang vật liên quan đến vụ án.

Your browser does not support HTML5 video.



Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Kiều Đỗ (t/h)