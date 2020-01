Lời khai sốc của con trai Lê Đình Kình và đồng bọn trong vụ gây rối ở Đồng Tâm

Nhóm đối tượng do Lê Đình Kình cầm đầu trong vụ gây rối ở Đồng Tâm cực đoan đến mức không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người, thậm chí còn thành lập "tổ quyết tử".

Liên quan đến vụ việc gây rối ở xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức, Hà Nội làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh gồm: " Giết người ", "Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép" và "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin trên báo Bảo Vệ Pháp luật , sau khi thu thập đủ chứng cứ và lấy lời khai, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 19 người về hành vi "Giết người", gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân.

Đối với đối tượng Lê Đình Chức đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi "Giết người" nhưng hiện đối tượng này đang điều trị tại Bệnh viện . Ngoài ra, 2 đối tượng Lê Đình Hiển và Bùi Viết Tiến cũng bị khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng đang tạm giữ hình sự đối với: Nguyễn Thị Dung về hành vi "Chống người thi hành công vụ"; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi "Giết người".

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khác các bị can và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Đến thời điểm hiện nay, các đối tượng cơ bản đã thừa nhận hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình. Vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã thông tin bước đầu về lời khai của nhóm đối tượng gây rối tại xã Đồng Tâm.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm đối tượng này do Lê Đình Kình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong đó có các thành phần có tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này đã nhiều lần gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dài. Đáng chú ý, không ai trong nhóm này có đất ở, đất canh tác trong diện tích đất mà xã Đồng Tâm đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng.

Sân bay Miếu Môn có địa giới nằm trên 4 xã bao gồm: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc thuộc huyện Chương Mỹ và Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức. Việc thực hiện chính sách đất đai đã được 3 xã thuộc huyện Chương Mỹ đã thực hiện nghiêm chỉnh. Chỉ ở Đồng Tâm, nhóm đối tượng này đã dựa vào vỏ bọc khiếu nại đất đai để kích động và cố tình chống đối.

Nhóm đối tượng này cực đoan đến mức không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người và đã chuẩn bị kỹ lưỡng các loại hung khí, vũ khí, vật liệu nổ nhằm thực hiện kế hoạch cản trở các lực lượng chức năng xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn. Thậm chí, nhóm còn thành lập "tổ quyết tử".

Không những vậy, Lê Đình Kình còn liên hệ với nhiều cá nhân để viết bài sai sự thật liên quan đến nguồn gốc đất sân bay Miếu Môn. Lê Đình Công - con trai Lê Đình Kình, cũng là một trong những đối tượng cầm đầu chỉ đạo nhóm đối tượng chuẩn bị vũ khí và tấn công lực lượng chức năng.

Tang vật thu giữ của các đối tượng gây rối tại Đồng Tâm.

Từ ngày 31/12/2019, khi các đơn vị quân đội bắt đầu xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn ở trên địa phận các xã thuộc huyện Chương Mỹ. Nhóm đối tượng này chống đối này đã gia tăng sự manh động và có nhiều lời lẽ đe dọa đến việc xây dựng tường rào. Lực lượng chức năng đã phải tăng cường quân số tuần tra, kiểm soát và lập chốt công tác nhằm đảm bảo an ninh, trật tự.

Đến sáng 9/1/2020, một số đối tượng trong nhóm này đã có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng khiến 3 cán bộ chiến sĩ Công an hi sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.

