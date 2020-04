Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Bắc Son tại phiên xử nhận y án chung thân

Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm vụ Mobifone mua 95% cổ phần Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), Hội đồng xét xử (HĐXX) đã kết thúc phiên làm việc cuối cùng và tiến hành tuyên án với các bị cáo.

Trước khi HĐXX tuyên án phúc thẩm, các bị cáo đã có thời gian được nói những lời sau cùng tại tòa.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son mong muốn tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bản thân mình và các bị cáo khác trong vụ án.

Ông Nguyễn Bắc Son mở đầu lời nói sau cùng trước tòa phúc thẩm "5 năm qua là nỗi buồn thường trực đối với bản thân tôi". Sau giây phút nghẹn lời, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tiếp lời:

"Bản thân tôi đã mạnh dạn thừa nhận, thành thật khai báo. Vi phạm về tội 'Nhận hối lộ' là hành vi xã hội rất lên án, gia đình bị cáo cũng chịu nhiều áp lực. Song từ khi thành thực khai báo, tôi và gia đình đã khắc phục xong hậu quả, thì lòng mình nhẹ hơn. Dù tòa tuyên mức án nào thì bản thân đã lòng nhẹ đi vì đã thành thật với Đảng, Nhà nước, nộp lại những gì không thuộc về mình, bồi thường những thiệt hại cho Nhà nước".

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (áo đen, đeo kính) và các bị cáo khác của vụ án. Ảnh: VOV

Theo bị cáo Son, 2 tội danh "Nhận hối lộ" và "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng nhưng đây cũng là vụ án "hy hữu" về việc khắc phục toàn bộ hậu quả rất lớn vụ án. Ông Son nhiều lần khẳng định thời gian khắc phục của vụ án nhanh, có sự thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải của các bị cáo.

"Việc khắc phục hậu quả trong vụ án này là sự khắc phục hy hữu trong lịch sử tố tụng Việt Nam mà tôi được biết".

Do đó, bị cáo Son mong muốn Hội đồng xét xử đánh giá, ghi nhận, xem xét thêm về các tình tiết ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo trong vụ án này, tuyên mức dưới khung hình phạt với cả 2 tội danh.



Sau đó, ông Nguyễn Bắc Son tiếp tục gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước do hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân.

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng gửi lời xin lỗi đến ngành thông tin truyền thông, các đơn vị, địa phương.

Nói về những bị cáo đồng phạm trong vụ án này, bị cáo Son nói tại tòa: "Tôi rất đau buồn, đây là những người có nhân thân tốt, có công lao rất lớn trong quá trình xây dựng, phát triển của MobiFone. Các bị cáo đã được xem xét những tình tiết giảm nhẹ như thành thật khai báo, ăn năn hối cải,... tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm này, bị cáo muốn Tòa xem xét tiếp tục giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo".

Tòa phúc thẩm tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son. Ảnh: VOV

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án và nghe lời sau cùng tại tòa của các bị cáo, HĐXX nhận định: Bị cáo Nguyễn Bắc Son, với tư cách Bộ trưởng là người trực tiếp thành lập, đánh giá dự án, định hướng cho MobiFone mua cổ phần AVG, đồng ý bản ghi nhớ, ký quyết định thành lập tổ thẩm định, thống nhất giá mua 95% cổ phần là hơn 8.900 tỷ đồng và thương vụ phải được triển khai ngay trong năm 2015.

Bị cáo Son cũng đã thừa nhận trước đó hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và bản án sơ thẩm đã tuyên, là người có chức vụ quyền hạn cao nhất, có vai trò quyết định trong thực hiện dự án bất chấp quy định của Pháp luật . Quá trình này, bị cáo Son đã nhiều lần trao đổi với Phạm Nhật Vũ, có mục đích tư lợi chỉ đạo cấp dưới thực hiện dự án. Sau khi MobiFone chuyển tiền cho AVG, bị cáo Son đã nhận được 3 triệu USD tiền hối lộ từ Phạm Nhật Vũ.

Hội đồng phúc thẩm nhận định, việc Tòa sơ thẩm tuyên án chung thân với cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son về 2 tội danh "Nhận hối lộ" và "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" là đúng người, đúng tội, không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Do đó, Tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Bắc Son hình phạt tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" và 16 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son là tù chung thân.

Kiều Đỗ (t/h)