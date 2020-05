Lời nói sau cùng đầy chua xót của cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Sáng nay (21/5), Phiên tòa xét xử cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến cùng đồng bọn đã kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Trong buổi sáng hôm nay, đại diện Quân chủng Hải quân cho biết, đô đốc Nguyễn Văn Hiến, đại diện Quân chủng Hải quân cho biết, ông Hiến đã có nhiều công lao đóng góp trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ. Do đó, đại diện Quân chủng Hải quân đề đạt nguyện vọng mong HĐXX giảm nhẹ cho cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến.

Các bị cáo trong phiên tòa sáng nay

Bị cáo Bùi Văn Nga (Giám đốc Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân) nói, bản thân đã thành khẩn khai báo, mong HĐXX xem xét, cân nhắc bởi bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo. Bị cáo Nga hi vọng những ngày còn lại được sống thanh thản.

Bị cáo Trần Trọng Tuấn khẳng định bản thân luôn chấp hành mọi nhiệm vụ, mệnh lệnh của cấp trên giao. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, không quanh co chối tội nên mong HĐXX xem xét các tình tiết, công tâm, khách quan, tránh làm oan sai. Bị cáo Tuấn một lần nữa khẳng định bản thân không có tội.

