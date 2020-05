Lời qua tiếng với vợ sau khi đi nhậu về, chồng đi thẳng ra nghĩa trang treo cổ tự tử

Mới đây, lãnh đạo phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, nghi do tự tử.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ ở Phú Yên. Ảnh: Vietnamnet



Nạn nhân là ông P.V.H. (SN 1976, ngụ tại phường Phú Thạnh). Theo thông tin ban đầu, sáng 4/5, người dân ở khu vực xóm Đồng, phường Phú Thạnh phát hiện một người đàn ông trong tư thế treo cổ trên cây điều lớn tại nghĩa trang trên địa bàn. Lại gần kiểm tra, mọi người phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vị việc.

Được biết, ông H. đã có vợ và 2 người con, con lớn 22 tuổi và con nhỏ 13 tuổi. Nhà ông H. cách nghĩa trang khoảng 100 m.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Y Ta - Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh thông tin trên báo Vietnamnet, theo lời tường trình của vợ ông H., trước đó vào đêm ngày 3/5, ông H. đi nhậu về và có xảy ra lời qua tiếng lại với vợ con. Sau đó, ông H. lấy xe máy rời khỏi nhà.

"Đến sáng nay thì gia đình nhận được tin dữ", Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh cho biết.



Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông H.

Nghĩa trang cách nhà nạn nhân khoảng 100 m. Ảnh: Vietnamnet

Đáng nói, hồi tháng 1/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể thi thể ông Trương Văn K. (50 tuổi, trú ở Bình Dương) được tìm thấy tại nghĩa trang trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào khoảng 8h sáng ngày 9/1. Thi thể ông K. trong tư thế treo cổ trên cây táo, bên cạnh nạn nhân còn có một chiếc xe máy biển số Bình Dương

Theo những người thân trong gia đình ông K, trước khi xảy ra sự việc hai vợ chồng ông thường xảy ra cãi vã. Tối hôm 8/1, sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, ông K. chạy liền xe máy ra khỏi nhà. Đến sáng hôm sau thì người nhà hay tin ông K. chết trong tư thế treo cổ ở một nghĩa trang vắng người qua lại.

Your browser does not support HTML5 video.

Điều tra cái chết bất thường của người đàn ông treo cổ trên cây trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Kiều Đỗ (t/h)