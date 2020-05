Lời trần tình cay đắng của gã đàn ông cuồng ghen

Khi đứng trước vành móng ngựa đợi chủ tọa tuyên án, Nhân chỉ muốn chấm dứt mọi thứ thật nhanh để không phải òa khoác trước mặt đông người. Nhưng phút giây này, dù Nhân có rơi bao nhiêu giọt nước mắt, nói bao nhiêu lời hối tiếc hay xin lỗi thì tất cả đã quá muộn. Bản án chung thân là cái giá phải trả cho cơn cuồng ghen mù quáng của Nhân.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Phòng xét xử vốn là nơi thực thi công lý, nơi chỉ có dành cho người lớn, thế mà hôm ấy phòng xử xuất hiện 4 gương mặt trẻ thơ ngơ ngác. Dãy ghế bên trái là 2 con của bị cáo chỉ mới khoảng trên dưới 10 tuổi, khúm núm ngồi nép vào sát nhau chờ được nhìn thấy mặt bố. Còn dãy bên phải là 2 anh em sinh đôi (11 tuổi) con của bị hại. Trên đầu chúng vẫn còn đeo khăn trang trắng. Nhìn cảnh ấy, ai trong phiên xử cũng xót xa. Theo một số người nhà bị hại, mẹ chúng qua đời vì căn bệnh ung thư máu chưa đầy 3 tháng thì bố cũng đi nốt. Cuộc sống của chúng giờ phụ thuộc vào ông bà nội già yếu chẳng biết còn ở được với chúng thêm mấy bữa nữa.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, hai cán bộ Công an áp giải bị cáo vào phòng xử. Bước lên bục khai báo là bị cáo Nguyễn Văn Đại Nhân (32 tuổi, trú tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh). Nhiều người không phải gia đình bị cáo hay gia đình bị hại đều ngạc nhiên khi thấy người đàn ông có gương mặt khờ khạo, hiền lành lại là hung thủ giết người khiến 2 đứa trẻ mồ côi cha.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân (VKSND), bị cáo Nhân sinh ra trong gia đình nghèo, có bản tính hiền lành, chăm chỉ. Vừa tròn 20 tuổi, Nhân rời quê nhà lên thành phố Hò Chí Minh là thuê. Ở đây, Nhân quen và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Trang. Ít lâu sau, hai người lên nghĩa vợ chồng bằng một đám cưới bình dị. Kết hôn xong, vợ chồng Nhân chuyển về huyện Tánh Linh làm công nhân cạo mủ cao su. Kết quả của tình yêu đó hai đứa con bụ bẫm, đáng yêu. Nhưng sau 10 năm chung sống, cuộc sống vợ chồng gặp trục trặc khiến chị Trang chán nản. Cuối cùng chị đâm đơn ra tòa xin ly hôn. Cuối tháng 5/2019, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tánh Linh thuận tình cho hai người ly hôn. Về phần con cái, Nhân và chị Trang tự chia nhau nuôi dưỡng.

Ảnh minh họa

Cuộc sống hậu ly hôn cô đơn, buồn tẻ khiến Nhân không khỏi nhớ về vợ cũ. Lúc đó Nhân mới cảm nhận được mình vẫn còn rất yêu chị Trang, muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ. Thế nhưng, chị Trang lại luôn giữ thái độ dứt khoát, không đồng ý việc hàn hắn với nhâu. Điều đó khiên nhân vô cùng tức giận, hắn như con thú hoang muốn chồm lên vì đói tình cảm, vì bị từ chối. Thay vì nén nỗi đau chia tay, tập chung làm ăn nuôi con , Nhân dành nhiều thời gian lê la quán xá nghe ngóng cuộc sống đời tư của vợ cũ. Hắn để tâm đến mọi lời đồn đại liên quan đến chị Trang.

Một ngày nọ, hắn nghe tin vợ cũ hay quần là áo lượt, ngồi sau xe người yêu mới rất tình tứ, hạnh phúc nên sinh ra ghen tuông mù quáng. Tự dưng, Nhân thấy hận và cảm giác như mình đang bị “cắm sừng”. Máu “hoạn thư” nổi lên khiến nhân không thể kìm chế được. Bị cơn ghen lấn át lý trí, Nhân tìm đến “người tình tin đồn” của vợ cũ là anh Trần Văn Hùng (35 tuổi) để hỏi cho ra nhẽ. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại. Tức giận, Nhân bỏ về nhà nhưng vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu nói của anh Hùng: “Tao lấy vợ mày, mày làm gì được tao, có chứng cứ gì không?”.

Bực tức, Nhân lấy rượu giải sầu. Khoảng 13h30 ngày 15/6/2019, Nhân đi nhậu về và bỗng nhớ ra câu nói của anh Hùng. Và thế là cơn ghen lại trào lên khiến Nhân không thể kiềm chế được. Hắn cầm cây rựa đi bộ đến nhà anh Hùng giải quyết. Lúc này, thấy xe của anh Hùng dựng trước sân, Nhân liền vung rựa chém 1 nhát trúng vào mặt ốp đồng hồ xe rồi la lớn: “Thằng Hùng đâu, ra đây ?”.

Không nghe tiếng trả lời, Nhân nhìn vào nhà, thấy anh Hùng đang nằm ngủ dưới nền gạch trong phòng khách nên đi đến vung rựa chém 3 nhát trúng cổ trái, lưng trái. Những cú chém như trời giáng đã cướp đi mạng sống của anh Hùng. Phải đến khi máu chảy lênh láng trên sàn nhà thì Nhân mới bừng tỉnh. Hắn hoảng loạn chạy về nhà thì gặp hai đứa con đang chơi ngoài sân. Nhân rung rẩy nói: “Ba... ba... giết người rồi”. Nói xong, Nhân cầm rựa chạy thục mạng vào khu vực rẫy cao su, sau đó đã tự nguyện ra đầu thú…

Ngày đền tội

Đứng trước bục xét hỏi, Nhân khẳng định vẫn còn rất thương yêu vợ con. Nhân cho rằng, sự tình xảy ra như vây la do bị anh Hùng thách thức. Ban đầu chỉ định mang hung khí sang để hù dọa để nạn nhân tránh xa chị Trang. “Bị cáo không cố ý giết người, bị cáo có hành động đập xe chỉ để dằn mặt bị hại, nhưng do có hơi men trong người, lại đang điên lên vì ghen nên mới không kiềm chế được bản thân, là do bị cáo sai…”, Nhân nói.

Ngồi dưới hàng ghế của gia đình bị cáo, chị Trang cúi gằm mặt và chưa từng ngước lên nhìn Nhân lấy một lần. Phần lớn thời gian ngồi nghe Nhân trình bày chị đều đan chặt hai tay, thỉnh thoảng nhắm mắt rồi lại thở dài. Chỉ khi tòa hỏi đến chị mới đứng dậy, hướng mắt về phía hội đồg xét xử. Chị nói: “Tôi và anh Hùng chỉ là bạn bè, xóm giềng với nhau, chúng tôi chưa từng có quan hệ tình cảm. Thời gian vợ anh Hùng bị ốm nặng, tôi thì đã ra ở riêng nên thường xuyên tới lui nhà anh Hùng để giúp đỡ, chăm sóc cho vợ anh Hùng, lâu dần trở nên thân thiết, người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng chúng tôi có tình ý với nhau”.

Từ chứng cứ có được cùng lời khai của các bên liên quan, hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, việc bị cáo Nhân ghen tuông, nghi ngờ vợ cũ và bị hại Hùng có quan hệ tình cảm là vô căn cứ. Thêm nữa, giả sử có việc chị Trang và anh Hùng có quan hệ tình cảm như bị cáo nói thì cũng không còn liên quan đến bị cáo nữa, bởi trên Pháp luật , hai người đã ly hôn, không có ràng buộc hôn thú nữa. Ngoài ra, cũng không có căn cứ nào chứng minh bị hại đã thách thức bị cáo.

Bị cáo Nhân tại phiên tòa xét xử

Vị chủ tọa nghiêm giọng nói: “Hành vi dùng rựa, là hung khí nguy hiểm chém vào những vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại, trong lúc bị hại đang nằm ngủ không có khả năng tự vệ, thể hiện sự côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật, bị cáo cố ý muốn tước đoạt mạng sống của bị hại, do đó cần phải nghiêm trị nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội Giết người . Ngoài ra, bị cáo pjair bồi thường 300 triệu đồng chi phí an táng, tổn thất tinh thần, tiền cấp dưỡng nuôi hai con bị hại đến khi 18 tuổi. Đứng nghe tòa tuyên án, mặt Nhân tái nhợt, đôi bàn tay run lẩy bảy. Có lẽ Nhân muốn chấm dứt mọi thứ thật nhanh để không òa khóc trước mặt nhiều người. Thế nhưng, dù Nhân có khóc hay nói bao lời xin lỗi đi nữa thì cũng đã quá muộn. Nhân phải trả giá cho hành động sai trái của mình bằng bản án chung thân.

Ghen tuông là thứ cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí nên con người ta thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng không phân biệt đúng - sai, phải - trái, luôn gây ra cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong quan hệ tình cảm giữa hai người dễ dẫn đến những hành động tiêu cực khi mối quan hệ xấu hơn. Khi đó họ dễ rơi vào trạng thái hận thù, sẵn sáng nhẫn tâm sát hại, ra tay tàn độc người mà họ yêu thương. Tất cả chính là biểu hiện của việc thiếu kỹ năng sống để kiềm chế cảm xúc dẫn đến quẫn trí, làm liều.

Để không còn những vụ trả thù tình dã man, con người cần học tập, trau dồi những kỹ năng như nhận diện, làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi, sống có nhân cách, trách nhiệm và tôn trọng người khác. Chỉ khi con người bớt đi tính ích kỷ cá nhân, tính sở hữu, biết tôn trọng người khác thì khi đó những vụ án trả thù tình mới được hạn chế, chấm dứt.



Nga Đỗ (t/h)