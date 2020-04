Lời trần tình của nữ Phó chủ tịch phường Bãi Cháy vụ cán bộ lăng mạ người bán rau

Liên quan đến vụ Phó chủ tịch phường Bãi Cháy, Quảng Ninh lăng mạ người bán rau, trả lời PV Báo Công an TPHCM, bà L.T.H. đã xác nhận người trong clip trên chính là bà. Vị Phó chủ tịch phường này cho hay việc quay clip trên là để làm bằng chứng, căn cứ xử phạt người bán rau, tuy nhiên không rõ tại sao clip này lại bị lan truyền trên mạng xã hội

Bà H. cho hay: "Clip đó tôi quay để đưa về nội bộ sau này có bằng chứng xử lý vi phạm hành chính đối với người vi phạm. Vì tôi muốn có bằng chứng về việc người ta vi phạm hành chính về việc bán hàng rong dưới lòng đường, chứ không nâng cao quan điểm gì cả, vì TP chỉ đạo rất gắt gao... Việc ghi lại clip không nhằm mục đích gì ngoài việc ghi lại bằng chứng để xử lý vi phạm hành chính đối với người vi phạm". Bà H. cũng cho biết tại địa điểm trên, trước đó UBND phường đã bị UBND TP Hạ Long phê bình, kiểm điểm vì để xảy ra việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Bà H. cũng cho biết, người bán rau trên clip trên đã vi phạm vào ngày 16/4, đã bị UBND phường tịch thu xe máy và hàng hóa, đo thân nhiệt, yêu cầu ký biên bản tạm giữ nhưng người này chống đối không ký. Sau đó, đến ngày 18/4 thì người này lại tiếp tục tái phạm, trước đó chị này cũng nhiều lần bán hàng ngay vỉa hè nên đến hôm vừa rồi mới xảy ra vụ việc như trên. Khi bán hàng trong chợ sẽ được kiểm tra thân nhiệt, dễ dàng kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhưng người phụ nữ trên nhiều lần vi phạm, rất khó kiểm soát.

Vị phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cũng nói thêm: "...Khi mà xin không được người ta lấy dao ra để chém, không cho ai đụng vào cho nên lực lượng chức năng mới giữ để lấy con dao". Còn việc xưng "mày" và gọi người bán hàng rong là "con điên" như trong clip là do bà H. bị người phụ nữ xô đẩy, dẫn đến bực tức chứ không có ý gì. Bà H. cũng đã thừa nhận mình đã phát ngôn thiếu chuẩn mực, phản cảm trong lúc bực tức khiến dư luận bức xúc, đồng thời xin nhận khuyết điểm và sẽ rút kinh nghiệm.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực thành ủy Hạ Long, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến nhà chị V.T.C. – người bán hàng rong trong clip trên để trực tiếp xin lỗi chị. Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bãi Cháy sau đó cũng đã họp để làm rõ và rút kinh nghiệm phát ngôn của lực lượng đi làm nhiệm vụ, báo Lao động đưa tin.

