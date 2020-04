Hà Nội: Dân kêu khổ vì quá trình thi công Khu nhà ở Thượng Thanh

Ngày 13/12/2018, Sở Xây dựng TP Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 116/GPXD cho Công ty THHH An Quý Hưng. Theo đó, Công ty THHH An Quý Hưng (chủ đầu tư) được phép xây dựng Chung cư cao tầng – Khu C thuộc Dự án xây dựng khu nhà ở Thượng Thanh, quận Long Biên , Hà Nội.