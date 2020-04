Lừa bé 11 tuổi vào nhà hoang dùng đá đánh chết vì nghi… bị nói xấu

Liên quan đến vụ bé trai 11 tuổi bị đánh tử vong , ngày 7/4, Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã ra lệnh tạm giữ đối với đối tượng Đ. A.H. (14 tuổi, trú tại huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi giết người theo quy định Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, Đ.A.H. và em T.A.T. (11 tuổi) nhà gần nhau, có chơi chung cùng nhiều trẻ con cùng xóm khác. Tuy nhiên, H. cảm thấy khó chịu với cậu bé hàng xóm vì nghi T. nói xấu mình. Tối ngày 6/4, H. đứng đợi T. ở gần nhà để nói chuyện cho ra nhẽ.

Khi gặp nhau, H. lừa bé T. ra một căn nhà hoang gần đó nói chuyện. Tại đây, H. dùng tay, chân đấm đá và lấy đá đập vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong. Gây án xong, H. mang thi thể nạn nhân ra gốc cây dừa cách hiện trường khoảng 20 mét rồi lấy điện thoại của nạn nhân bỏ về nhà.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án trước đó

Trong lúc đang giấu điện thoại di động của nạn nhân dưới bếp thì H. bị gia đình phát hiện và trình báo Công an. Cơ quan điều tra nhanh chóng xuống hiện trường bắt giữ H., đồng thời đưa thi thể nạn nhân về nhà xác Bệnh viện huyện để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hiện tại, gia đình nạn nhân đã tổ chức an táng xong cho nạn nhân. Gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan điều tra sớm hoàn tất kết luận điều tra để đưa H. ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cách đây 2 năm, Công an tỉnh Thái Bình cũng thụ lý một vụ án nam sinh đâm chết bạn vì câu trêu đùa. Cụ thể, nghi can là Nguyễn Duy Quang (19 tuổi, trú xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình).

Theo điều tra, tối 29/1/2018, anh Luật đến quán internet của anh Phạm Duy Phúc ở gần nhà chơi games. Tại đây, anh Luật bị an hem quang Dùng ống tuýp sắt đánh tử vong với lý do dám trêu đùa một người bạn của Quang. Được mọi người can ngăn, anh Luật đến nhà người thân chơi, sau đó bị Quang điện thoại đe dọa “giết cả nhà nếu không quay lại quán để nói chuyện”.