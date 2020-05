Lửa bùng phát khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong

Sáng ngày 7/5, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu nhà 3 tầng của Công ty TNHH Song Ngân (thuộc khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm , Hà Nội).





Your browser does not support HTML5 video.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm tại khu công nghiệp Phú Thị để họp bàn, chuẩn bị phương án khám nghiệm hiện trường là khu vực tầng 3 của tòa nhà - cũng là kho, xưởng để sản xuất, kinh doanh thuốc thú y mà Công ty CP Xuất nhập khẩu Biovet đã thuê lại của Công ty TNHH Song Ngân.



Sau khi họp bàn, khoảng 10h30, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại.

Ngay lập tức, 1 chiếc xe chuyên dụng của lực lượng PCCC đã được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy. Sự việc đã khiến cho công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn bị gián đoạn.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, tới 11h30 cùng ngày, lực lượng PCCC vẫn đang tiến hành đưa nước vào để dập tắt đám cháy.

Công tác khám nghiệm hiện trường bị gián đoạn vì hỏa hoạn bùng phát trở lại. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 11h ngày 6/5, tại kho xưởng ở tầng 3 của Công ty Biovet nằm trong khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Bên cạnh các thiệt hại nặng nề về tài sản, vụ cháy đã khiến 3 công nhân của Biovet tử vong tại chỗ. Các nạn nhân gồm: bà N.M.T (48 tuổi, trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm), ông H.M.S (48 tuổi) và anh N.D.T (23 tuổi, cùng trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm).



Ngày trong chiều 6/5, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" quy định tại Điều 313 BLHS năm 2015 để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Công trình khi xưởng nơi xảy ra vụ cháy



Đáng chú ý, theo nguồn tin của báo Thanh Niên, công trình kho, xưởng của Công ty TNHH Song Ngân sau khi hoàn thiện xây dựng, công trình vẫn chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn cố tình đưa vào sử dụng, hoạt động và cho thuê hàng ngàn mét vuông kho xưởng.

Công ty Song Ngân đã từng bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động hoàn toàn vì chưa được nghiệm thu PCCC nhưng vẫn lén lút cho thuê nhà xưởng không đảm bảo, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)