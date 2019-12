Lựa chọn một cái cây ma thuật, biết ngay tương lai bạn nên làm gì

Bạn lựa chọn cây số mấy?



Nếu lựa chọn cây số 1, rất có thể bạn là người nghiêm túc và có phần cứng nhắc. Đối với bạn, không hề tồn tại khái niệm tùy hứng hay thiếu chuẩn bị, mọi việc diễn ra phải có kế hoạch và được quan sát, xem xét cũng như nghiên cứu nghiêm túc, tỉ mỉ.



Chính vì thế, khi có điều bất ngờ xảy ra hoặc sự việc lệch khỏi quỹ đạo, bạn sẽ tìm cách chạy trốn thay vì đối mặt. Bạn không đủ nhanh, linh hoạt để xoay chuyển tình thế. Những tình huống bất ngờ không có trong kế hoạch khiến bạn bối rối, sợ hãi và không thể ứng phó nổi.



Do đó, lời khuyên dành cho bạn là, tương lai chẳng khác gì những câu đố bí ẩn, bạn sẽ không thể dự đoán hay lên kế hoạch chính xác tất cả mọi thứ. Hãy tập trung vào điều mình thực sự cần và mong muốn thực hiện, mạnh mẽ đối mặt với những sóng gió bất ngờ để trưởng thành hơn.



Cây số 2 là lựa chọn của những người nhạy cảm, mơ mộng nhưng cũng rất sáng tạo. Cảm xúc chi phối hành động và quyết định nên bạn thường xuyên thay đổi quyết định của mình, thậm chí là vào phút chót.



Bạn vẫn khá lơ mơ về mong muốn, mục tiêu của mình. Bởi vậy, bạn muốn thử nghiệm nhiều thứ để tìm ra mục đích thật sự trong cuộc sống của mình là gì. Do đó, mọi thứ trong tương lai của bạn khá mơ hồ, nhưng dường như điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến bạn nhiều. Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như bạn lạc quan, thoải mái tận hưởng và khám phá cuộc sống. Hãy trải nghiệm vì chính bản thân mình.



Cây số 3 là lựa chọn của những người bình tĩnh, tự tin, thích tận hưởng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Bạn dễ vui vẻ khi ngắm một khung cảnh đẹp, nghe một bài hát hay, đọc được một cuốn sách thú vị... Bạn luôn thoải mái, nhẹ nhàng tận hưởng từng giây, từng phút trong cuộc sống.



Bạn đúng kiểu tuýp người sống hết mình vì hôm nay, chẳng lo ngày mai. Tuy nhiên, bạn lại thường không có mục tiêu quan trọng cụ thể. Để cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, hãy vạch định ra những điều cần thiết cần làm trong tương lai và thực hiện. Hãy để cuộc sống yên bình có thêm một số điểm nhấn, đừng ngại ngần thử thách và thay đổi bản thân.



