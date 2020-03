Lửa ghen âm ỉ và cái kết cho cuộc hôn nhân thiếu niềm tin

Lê Văn Khánh (SN 1981, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) rụng rời chân tay khi nghe tòa tuyên án 18 năm tù về tội Giết người. Đây là cái giá bị cáo phải trả cho tội ác giết vợ vì ghen tuông mù quáng.

Lửa ghen âm ỉ

Vốn dĩ “ghen” là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, thế nhưng không phải ai cũng biết nêm nếm nó sao cho “vừa miệng ăn. Thứ ra gia vị ấy nếu cho ít quá sẽ nhạt nhưng nếu lỡ tay bỏ quá nhiều thì ắt hẳn dư vị đắng cay sẽ theo đến hết cuộc đời. Và Lê Văn Khánh là một trường hợp đáng tiếc khi lửa ghen bùng cháy đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của người vợ thảo hiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm cách đây vài ngày, Khánh viện vớ vì yêu để biện hộ cho hành vi tội ác của mình. Tất nhiên, trước vành móng ngựa thì lý do nào của Khánh cũng không được chấp nhận. Khánh cũng vì thế mà thêm phần dày vò, ân hận. Đứng trước tòa, bủa vây xung quanh Khánh là những ánh mắt căm hờn tức giận của người thân khi mất đi người thân. Lúc này, đến khóc Khánh cũng không thể làm được. Sự kiềm chế cảm xúc khiến khuôn mặt gã chồng sát nhân méo đi từng chặp, thi thoảng đôi đồng tử lại như muốn nổ ra. Dần dần trong đôi mắt ấy gợn lên sự đau khổ, dè dặt cố lẩn trốn tất thảy mọi người.

Thấy vợ thường xuyên liên lạc với đối tác làm ăn, Khánh nghĩ vợ ngoại tình (ảnh minh họa)

Tại phiên xử, bi kịch gia đình do Khánh gây ra lại một lần nữa được tái hiện. Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân (VKSND), Khánh và chị Hồ Thị Thanh (SN 1985) đến với nhau bằng tình yêu và có hai đứa con chung là cháu Lê Văn H. (SN 2008) và cháu Lê Thị Linh N. (SN 2012). Hồi đầu, ai cũng phải công nhận tình yêu của vợ chồng Khánh có dư, họ lúc nào cũng như vợ chồng son, luôn dành những lời có cánh cho nhau. Nhưng chuyện “cơm áo gạo tiền” đã cuối họ vào cuộc sống hối hả, dần dần trở nên khô khan, thiếu vắng những lời yêu thương ngọt ngào. Ở thị trấn Chư Sê, chị Thanh nổi tiếng là người phụ nữ tháo vát nhưng cuộc sống lại chẳng thể khởi sắc như mong muốn. Sau nhiều lần đổi nghề, cuối cùng chị quyết định chọn nghề bán thịt để kiếm tiền mưu sinh. Chị bắt đầu ra chợ thị trấn Chư Sê bán thịt heo từ từ tháng 8/2019.

Để có nguồn hàng đều, chị Thanh bắt mối với anh Lê Văn Quốc để nhập thịt heo về bán. Trong khoảng thời gian này, chị Thanh và anh Quốc thường xuyên trao đổi qua điện thoại về giá cả, nguồn hàng. Cũng thời điểm này, Khánh bắt đầu để ý vợ, lửa ghen cũng từ lúc đó bắt đầu cháy âm ỉ trong suy nghĩ nông cạn của hắn. Nhưng điều đáng nói, Khánh không bao giờ nói ra những ấm ứt, khó chịu trong lòng mình. Thay vào đó, hắn tìm đến rượu để giải sầu. Càng uống rượu, Khánh càng suy nghĩ lại càng thấy uất, uất vì cho rằng vốn là một thằng đàn ông sức dài vai rộng lại để vợ “cắm sừng”. Phần khác, Khánh uất vì bản thân là người quá thất bại.

Tất cả những nghi ngờ, ghen tuông mù quáng đã đẩy tình cảm vợ chồng Khánh ngày càng đi ra dẫn đến bờ cực tan vỡ. Sau mỗi lần ướp mình trong rượu, Khánh lại về gây sự với vợ. Những cuộc cãi vãi kịch liệt cứ thế dày đặc theo ngày tháng và vô hình chung tạo ra một bức tường bê tông chắn ngang tình cảm vợ chồng. Có lẽ những chuyện nhưng thế chỉ dừng lại ở việc cãi vã nếu Khánh không mãi găm trong đầu cái suy nghĩ vợ đã ngoại tình. Có lẽ, hai đứa con thơ sẽ không mất mẹ nếu như hắn không lên cơn cuồng ghen. Nhưng rồi, cái ngày hắn trở thành tội phạm, hai đứa con mất mẹ, bố mẹ vợ mất con gái cũng đến, đó là ngày 3/9/2019, Khánh xuống tay sát hại vợ.

Bản án 18 năm tù

Khoảng 12h ngày 2/9/2019, nhân ngày nghỉ lễ chị Thanh đi làm tóc nhưng không nói nên Khánh nghi ngờ vợ đi với bồ. Đến khoảng 21h cùng ngày, chị Thanh về nhà thì hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Khánh giằng điện thoại của vợ kiểm tra xem có nhắn tin, gọi điện với trai lạ không nhưng chị Thanh nhất định không chịu đưa. Khánh chạy xuống bếp lấy dao lên dạo đánh vợ. Do hoảng sợ nên chị Thanh đưa hai đứa con nhỏ sang nhà bà Nguyễn Thị Lý (SN 1960, là mẹ ruột chị Tâm) để trốn.

Khi đã nguôn ngoai cơn giận, Khánh sang nhà mẹ vợ ngỏ ý làm lành nhưng nghe vợ nói như hắt gáo nước lạnh vào mặt “đi về đi” khiến hắn ngậm ngùi ra về. Khánh về nhà lấy xe đi sang nhà chị gái là bà Lê Thị Liên (SN 1965, trú tại xã Dun, huyện Chư Sê) để xin ngủ nhờ. Khánh tâm sự với chị gái chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình nên hay bên xảy ra mâu thuẫn. Biết em trai có tính hay ghen nên bà Liên động viên, khuyên Khánh về nhà nói chuyện rõ ràng với vợ. Nghe chị nói có lý, Khánh lại dắt xe đi về.

Khoảng 5h30 ngày 3/9/2019, thấy chị Thanh dậy sớm Khánh cũng dậy theo năn nỉ vợ đừng ly hôn nhưng chị Thanh không chịu. Sự uất hẫn trong lòng Khánh trỗi dậy, khi thấy vợ đi vào nhà tắm đánh răng, hắn chạy xuống bếp lấy con dao bầu đi đến đâm một nhát vào cổ vợ. Bị tấn công bất ngờ, chị Thanh không kịp chống trả chỉ kịp kéo sợi dây điện trên tường nhà tắm xuống khiến cả hai cùng bị điện giật. Cơn giận dữ lẫn át lý trí khiến Khánh vung dao đâm thêm nhiều nhát nữa vào người khiến chị Thanh gục ngay tại chỗ.

Bị cáo Khánh trong phiên tòa xét xử

Khi thấy vợ nằm im trên vũng máu, Khánh mới sực tỉnh, mới bàng hoàng đối diện với sự thật đau lòng, chính tay mình giết chết vợ. Bây giờ, dù có “thiên ngôn vạn ngữ” không thể làm cho mọi thứ quay lại như thuở ban đầu. Mọi mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân đều có những cách nền nã khác nhau để giải quyết nhưng Khánh không chịu bỏ cái tôi của mình xuống để nhìn nhận mà quyết giải quyết nó bằng những nhát dao oan nghiệt. Để rồi hắn tự đẩy mình đến đường cùng, đẩy hai đứa con thơ vào cảnh mồ côi mẹ, bố đi tù.

Tại phiên tòa xét xử hôm đó, bố mẹ vợ của Khánh cũng chính là người thân của bị hại không kìm nổi sự đau đớn vì mất con. Nhưng họ càng căm phẫn hơn khi nghe những lời giảo biện trước tòa, Khánh nói vì quá yêu vợ nên mới gây ra tội ác như vậy. Trong đối mắt của những đáng sinh thành gợn lên từng cơn sóng đau khổ, uất hận không thể diễn tả thành lời. Trước mắt họ lại một lần nữa hiện lên hình ảnh đưa con gái đáng thương vùng vẫn trong đau đớn khi bị chồng trút mưa dao xuống người. Họ càng quặn lòng khi nhớ đến những hình ảnh hạnh phúc của con bên cạnh hai đứa cháu ngoại cười nói vui vẻ. Căm phẫn, giận dữ, đau đớn... những từ ngữ đấy vẫn chưa đủ để diễn tả sự hỗn độn trong lòng bố mẹ chị Thanh lúc đó. Đối diện với kẻ giết con gái họ lại thêm phần tự oán trách bản thân vì khi đó không kiên định bảo vệ con gái, kiên định giữ mẹ con chị Thanh ở lại để tránh bi kịch xảy ra.

Trước nỗi đau mất đi đứa con gái hiền lành, tháo vát, bố đẻ chị Thanh cương nghi nói “mong hội đồng xét xử (HĐXX) xử nghiêm khắc đối với bị cáo”. Đối với họ, bồi thường bao nhiêu tiền hay bao nhiêu lời van xin cũng vô nghĩa. Thứ họ mong mỏi lúc ấy là kẻ thủ ác phải bị trị tội đúng theo pháp luật . Với họ, có lẽ đó là một sự an ủi cuối cùng dành cho đứa con gái tội nghiệp.

Sau khi nghị an, HĐXX tuyên bị cáo Lê Văn Khánh 18 năm tù về tội Giết người. Chủ tọa phiên xử nói, bản án này là bài học không chỉ cho bị cáo mà còn cho những ai đang nhen nhóm lửa ghen trong hôn nhân hay mối tình của mình. Còn yêu thì hãy có niềm tin vào để trao cho nhau hạnh phúc, bởi hôn nhân mà thiếu niềm tin thì sẽ không bao giờ bên lâu.

Nga Đỗ (t/h)