Luật giao thông năm 2020: Xe máy vượt đèn vàng sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng

Căn cứ vào Điểm e Khoản 4 Điều 6 quy định, người tham gia giao thông điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Vượt đèn vàng khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 1.000.000 đồng đối với xe máy

Theo Điều a Khoản 5 Điều 5, Nghị định 100, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, khi vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Trao đổi trên VOV , luật gia Bùi Tường Vũ, chia sẻ: “Nghị định 100/2019 đã có những chế tài mạnh (nhiều quy định xử phạt mới, mức phạt tăng cao), đủ sức răn đe người uống rượu, bia mà còn điều khiển phương tiện giao thông sẽ phần nào giảm bớt số vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra. Đồng thời, các cơ quan báo chí, truyền thông… cần đẩy mạnh tuyên truyền quy định mới này để người dân được biết, thực hiện đúng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và người khác".

Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn

Trong khi đó, Nghị định 46/2016, tại Điểm c, Khoản 4, Điều 6 về xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, ô tô nếu vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ, mức tiền từ 1,2 đến 2 triệu đồng.

Với xe máy, mô tô (kể cả xe máy điện) sẽ là 300.000 đến 400.000 đồng. Người đi xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác sẽ bị phạt ở mức phạt 60.000 đến 80.000 đồng. Đối với người tham gia điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dụng số tiền phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Quy định này từng gây ra tranh cãi, hoang mang trong dư luận và có không ít thắc mắc trái chiều. Tuy nhiên, theo Điểm 3 Điều 10 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 ban hành ghi rõ: Tín hiệu xanh, được đi: Tín hiệu đỏ dừng lại; Tín hiệu vàng, buộc phải dừng lại trước vạch dừng, nếu trường hợp đã đi quá vạch thì được đi tiếp. Trong trướng hợp đèn vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Vì vậy, ngưởi tham gia giao thông phải hiểu và nắm rõ các quy định để không vi phạm cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân.





