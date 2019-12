Luật sư bào chữa: Bị cáo Son không phải chủ mưu, quá trình điều tra có hiện tượng bưng bít thông tin

Chiều ngày 23/11, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử với phần đại diện VKS đối đáp với luật sư bào chữa của các bị cáo, trong đó có phần đối đáp với các luật sư của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

Theo đại diện VKS, tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi bị VKS truy tố theo tội danh tại điều 220 và điều 324 là đúng, thừa nhận vai trò chỉ đạo xuyên suốt dự án, định hướng, chỉ đạo quyết liệt dự án.

Tiếp lời, đại diện VKS nói, bị cáo còn từ chối luật sư bào chữa tại phiên tòa. Để có sự phân hóa vai trò rõ rệt đối với từng bị cáo như bản luận tội thì khắc phục hạu quả là một trong những điều kiện quan trọng để xem xét đối với hành vi nhận hối lộ.

Đại diện VKS yêu cầu luật sư của bị cáo Son đọc kỹ nội dung bản luận tội

“Việc khắc phục hậu quả đối với tội nhận hối lộ trong vụ án này có thể nói đây là một sự thành công lớn của Cơ quan điều tra Bộ Công an , Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của chính các bị cáo, cũng như sự đóng góp không nhỏ của các vị luật sư”, đại diện VKS nói.

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho bị cáo nói rằng, VKS đánh giá vai trò của bị cáo Son chưa đúng. Bị cáo không phải là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo quyết liệt và quá trình điều tra vi phạm tố tụng.

Đại diện VKS ngay lập tức có ý kiến, đề nghị luật sư nghiên cứu nội dung cáo trạng, nghe kỹ nội dung bản luận tội. “Cáo trạng luận tội chưa bao giờ quy kết bị cáo Nguyễn Bắc Son giữ vai trò chủ mưu cầm đầu mà chỉ đánh giá vai trò của bị cáo Son là người định hướng, chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt trong quá trình thực hiện dự án”, đại diện VKS nói.

Đại diện VKS cũng cho biết thêm, sáng nay VKS đã nhận được đơn thỉnh cầu của bị cáo Son, trong đó có nội dung, bị cáo nhận là người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo từ đầu đến cuối dự án. Bị cáo xin nhận trách nhiệm về việc đã xảy ra sai phạm. Do đó, VKS không tranh luận thêm về vấn đề này.

Đại diện VKS khẳng định không có sự bưng bít thông tin ở đây

Tiếp đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Son còn có ý kiến về việc, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra có hiện tượng bưng bít thông tin, không thông báo bức thư bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi vợ mà đưa vào hồ sơ vụ án dẫn đến khó khăn cho bị cáo trong việc khắc phục hậu quả.

Về vấn đề này, đại diện VKS nêu: “Bức thư bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi vợ không phải là lá thư tình mà nó là tài liệu chứng cứ của vụ án. Do vậy, phải được thu thập đưa vào hồ sơ vụ án theo quy định của Pháp luật . Riêng bị cáo son có ý thức khắc phục hậu quả như cáo trạng đã nêu là đúng và chứng minh qua các biện pháp tố tụng dưới sự kiểm sát của kiểm sát viên”.

Ngoài ra, về việc luật sư cho rằng bản hỏi cung bị can vào ngày 17/5/2019, điều tra viên không thực hiện việc hỏi và đáp mà có dấu hiệu tẩy xó chữ của luật sư, đại diện VKS cho rằng: Qua kiểm tra thấy, biên bản ghi lời khai nêu trên được đánh số bút lục 87 đến 900 có trong hồ sơ vụ án và VKS đã photo bản cung này. VKS cho rằng, điều tra viên đều thực hiện lấy lời khai, có hỏi đáp đối với bị cáo và sự tham gia của kiểm sát viên, luật sư. Bị cáo Son đã đọc lại biên bản và ghi đúng lời khai.

Đại diện VKS cũng cho rằng, không có căn cứ để chứng minh có sự tẩy xóa trong bản hỏi cung. Nội dung bản hỏi cung không ảnh hưởng đến nội dung bị cáo Son khai trong phần hỏi cung. Vậy nên, ý kiến của luật sư không có căn cứ.

Nga Đỗ (t/h)