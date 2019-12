Luật sư bào chữa nêu 10 tình tiết giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt cho bị cáo Phạm Nhật Vũ

Đến 11h, thẩm phám Trương Việt Toàn cho biết, bị cáo Phạm Nhật Vũ – cựu Chủ tịch AVG hiện đang nằm viện điều trị nên xin giữ nguyên các lời khai tại cơ quan điều tra, phiên tòa. Đồng thời, bị cáo cũng có đơn xin vắng mặt vì nằm viện. Việc bị cáo Vũ nằm viện cũng đã có xác nhận của phía Bệnh viện . Tuy nhiên, thẩm phán Toàn vẫn đề nghị luật sư tiến hành bào chữa cho bị cáo.

Luật sư Trần Hoàng Anh là bào chữa cho bị cáo Phạm Nhật Vũ. Luật sư Hoàng Anh không có ý kiến gì về tội danh truy tố của VKS. Với vai trò là người bào chữa cho bị cáo Vũ, luật sư Hoàng Anh chỉ mong HĐXX xem xét các chứng cứ khách quan. Bởi theo luật sư, đến nay, không có chứng cứ nào thể hiện hai bên đã hứa hẹn, thỏa thuận về việc biếu tiền hay quà cáp gì trong và sau thương vụ này.

Cũng theo luật sư Hoàng Anh, thời điểm biếu tiền là sau khi việc mua bán đã xong (vào dịp Tết). Theo văn hóa Việt Nam thường biếu tết thể hiện tình cảm, tri ân mà không ý thức được biệc biếu tiền này bị xem là hối lộ. Hơn nữa, ngay từ khi dư luận dị nghị về việc mua bán, làm thất thoát tài sản Nhà nước, dù chưa được cơ quan Nhà nước xác định ông Vũ có sai phạm gì, cũng không yêu cầu khắc phục, chưa khởi tố… nhưng ông Vũ đã thu xếp hết tiền gia đình , vay mượn thêm (khoảng 1000 tỷ) chủ động đề xuất xin hủy hợp đồng chuyển nhượng, trả hết tiền đã nhận và nhận lại hết cổ phần.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ

Thậm chí để đảm bảo Nhà nước không có bất cứ thiệt hại gì, tổn thất gì, ông Vũ đã trả thêm toàn bộ lãi suất, chi phí thuê tư vấn và các chi phí phát sinh khác mà Mobifone đã chi cho việc mua bán với số tiền hơn 329 tỷ đồng.

Theo luật sư, việc này đã thể hiện sự ăn năn của bị cáo khi biết trong kho Mobifone còn tồn đọng khoảng 120 tỷ đồng tiền thiết bị, vật tư tồn kho mà Mobifone đã đầu tư mua sắm sau khi đã nhận chuyển nhượng. Ông Vũ đã hỗ trợ mua lại hết thiết bị, vật tư này, đảm bảo triệt để không để xảy ra bất cứ tác hại nào dù nhỏ nhất cho nhà nước. Việc này đã có trong kết luận điều tra , nhưng cáo trạng chưa ghi nhận nên đề nghị HĐXX ghi nhận thêm.

Chính việc làm của ông Vũ đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh dám đối mặt với sự thật, tận tâm khắc phục triệt để hậu quả khi bản thân ông Vũ hoàn toàn có điều kiện không trở về Việt Nam để lẩn trốn, thoái thác trách nhiệm. Song ông Vũ quyết về Việt Nam để đối mặt và chủ động khắc phụ hậu quả triệt để.

Luật sư nói thêm, với những diễn biến khách quan, bản chất vụ việc, căn cứ vào các quy định của Pháp luật cho thấy thân chủ hoàn toàn đáp ứng và cần được áp dụng 10 tình tiết giảm nhẹ.

Được biết, trong vụ việc này, Đại sứ quán Liên bang Nga, ông Kirsan Ilyumzhinov, Tổng thống đầu tiên của Nước cộng hoà Kalmykia thuộc LB Nga, nhiều các tổ chức, cá nhân tiêu biểu của nước ngoài đã ghi nhận và có đơn xin khoan hồng cho ông Vũ…

Nga Đỗ (t/h)